Matchs amicaux : l'OL voudra faire bien mieux que l'an passé

L'an dernier, l'OL avait livré une campagne de matchs amicaux catastrophique. Mené par Pierre Sage, il espère faire beaucoup mieux en 2024.

Le bilan a au moins le mérite de ne pas mentir. Lors de ses cinq matchs amicaux de présaison en 2023, l'Olympique lyonnais, alors dirigé par Laurent Blanc, avait affiché un visage extrêmement préoccupant, ce qui s'était traduit par la suite par une entame de championnat extrêmement difficile, comme tout le monde a pu le voir (dernier de Ligue 1 et départ du Cévenol).

L'année dernière, l'OL avait commencé sa préparation par un succès à l'arraché sur la modeste formation de De Treffers (D3 Pays-Bas) avec un but de Tino Kadewere pour égaliser à la 70e, puis un penalty transformé par Jeff Reine-Adélaïde à la 89e (1-2). Ensuite, plus rien. Ce seront les deux derniers buteurs de l'équipe rhodanienne jusqu'à la Ligue 1.

4 défaites en 5 matchs et 2 buts marqués

Une fois la victoire acquise en Hollande, les partenaires d'Alexandre Lacazette ont cédé sur la plus petite des marges face à Manchester United (1-0), sur le même score contre Molenbeek (1-0) et le Celta Vigo (1-0), avant de perdre 2 à 0 à Londres sur le terrain de Crystal Palace. Quatre revers, un succès et deux petites réalisations, pas de quoi se mettre en confiance avant de débuter la L1.

En 2024, Pierre Sage et son groupe espèrent faire bien mieux, même si cela ne présagera en rien du reste de l'exercice à venir. Rappelons que le calendrier de l'OL le verra recevoir Chassieu-Décines le 13 juillet, avant de se frotter WSG Tirol, pensionnaire de D1 autrichienne, le 19 juillet. Ces deux rencontres, plus une troisième toujours en Autriche, devraient permettre à l'Olympique lyonnais de se mettre en jambe avant des parties plus délicates, du moins plus équilibrées, contre le Torino le 31 juillet et le 11 août face à Arsenal. Entre les deux, un dernier rendez-vous de préparation pourrait se glisser. De quoi monter en régime avant d'aller à Rennes pour la première journée de Ligue 1.

Le calendrier de la préparation (encore incomplet)

Samedi 13 juillet : OL - Chassieu-Décines (N3)

Stage en Autriche du 15 au 25 juillet

Vendredi 19 juillet : WSG Tirol (AUT) - OL (Gernot Langes Stadion)

Mercredi 31 juillet : OL - Torino (ITA) (Stade Pierre-Rajon)

Stage à Divonne-les-Bains du 5 au 8 août

Dimanche 11 août : Arsenal (ANG) - OL (Emirates Stadium)