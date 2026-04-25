Pour la 15e fois de son histoire, OL Lyonnes dispute une demi-finale de Ligue des champions, dimanche. Dans un remake de la saison passée contre Arsenal, Ada Hegerberg veut profiter du moment présent.

Wendie Renard ou le coach veulent laisser le passé au passé. Mais comment s'appuyer cette désillusion ?

Après la demi-finale de l'année dernière, nous avons commencé cette saison avec de nouveaux objectifs, un nouveau staff, de nouvelle joueuses. Nous avons démarré fort la saison et nous savons ce qu'il faut faire pour nous améliorer. On est encore en demi-finale de la Ligue des champions, c’est énorme. C'est la meilleure période de l’année. On a travaillé dur tout l'hiver. Il faut en profiter, profiter de ces moments. L'année dernière reste l'année dernière. C'est surtout un match entre deux équipes au top niveau européen.

Après Wolfsburg, cela va être un match d'un tout autre calibre avec Arsenal...

Ça nous demande bien sûr beaucoup d'efforts. Cela se joue sur la nouvelle dynamique, l'expérience. On doit beaucoup prouver pour arriver en demi-finale. On a vu contre Wolfsburg que ce n’était pas facile. C'est un challenge qu’on prend avec beaucoup d’envie et de motivation. Une demi-finale, cela reste du haut niveau et donc cela nous impose de donner le meilleur de nous-mêmes.

On a toujours été humble et on aborde ce match avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de confiance. On sait ce qu’on a à faire, on sait que c'est difficile, mais on doit conserver cette attitude pour aborder ce match le mieux possible. C'est un bel adversaire, deux belles équipes au sommet, un beau stade plein. J'ai hâte.

"Trouver le bon équilibre entre joie et concentration"

Avec Wendie Renard, avez-vous distillé des conseils aux plus jeunes pour mieux appréhender cette rencontre ?

L'expérience, c'est la manière de se comporter tous les jours à l'entraînement. Avec les ambitions qu’on a, la pression est un privilège dans un sens. Parce que cela veut dire que l'on attend quelque chose de toi. La meilleure manière de montrer ça aux nouvelles joueuses, c'est le focus et la joie de jouer ce sport, à ce niveau. L'important est de trouver un équilibre entre les deux, entre la joie et la concentration. Car dès qu’on entre sur le terrain, on est là pour gagner.