OL - Auxerre : Yaremchuk en pointe, Abner latéral gauche

Ce samedi, l'OL affronte Auxerre à la maison. Une semaine après la victoire contre le PSG, les Lyonnais doivent confirmer ce succès. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a choisi de remettre Roman Yaremchuk en pointe.

La victoire sinon rien. Ce samedi (15h), l'OL n'a pas d'autres choix que de prendre les trois points contre Auxerre. Cela permettra de valider le succès au Parc des Princes mais aussi de mettre la pression sur les concurrents à la Ligue des champions. En une semaine, les Lyonnais passeront d'équipe qui attend son adversaire et à celle qui doit faire le jeu, d'autant plus à la maison. On a pu voir à de nombreuses reprises que ce n'était pas le type de scénario qu'adoraient les coéquipiers de Moussa Niakhaté mais il faudra se faire violence contre l'AJA. La C1 passe par-là et tout autre résultat qu'une victoire sera une contreperformance. Paulo Fonseca a d'ailleurs bien insisté sur l'importance de cette rencontre de la 31e journée de Ligue 1.

Pour ce rendez-vous, l'entraîneur portugais a logiquement revu sa copie par rapport au PSG. Pas de tactique en transition rapide avec les deux flèches Moreira - Endrick, mais un Roman Yaremchuck qui vient s'intercaler en pointe. Le onze de l'OL ne comporte finalement pas de vraies surprises puisque Sulc et Tolisso avaient peu de chance de débuter selon les dires de Fonseca. Parole tenue puisque les deux joueurs sont sur le banc, au même titre que Ruben Kluivert, comme annoncé vendredi sur notre site. Le Néerlandais est le seul changement par rapport au PSG, remplacé numériquement par Yaremchuk, tandis qu'Abner glisse comme latéral gauche.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Mangala, Morton - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk