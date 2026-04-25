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Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
Roman Yaremchuk lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Auxerre : Yaremchuk en pointe, Abner latéral gauche

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Ce samedi, l'OL affronte Auxerre à la maison. Une semaine après la victoire contre le PSG, les Lyonnais doivent confirmer ce succès. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a choisi de remettre Roman Yaremchuk en pointe.

    La victoire sinon rien. Ce samedi (15h), l'OL n'a pas d'autres choix que de prendre les trois points contre Auxerre. Cela permettra de valider le succès au Parc des Princes mais aussi de mettre la pression sur les concurrents à la Ligue des champions. En une semaine, les Lyonnais passeront d'équipe qui attend son adversaire et à celle qui doit faire le jeu, d'autant plus à la maison. On a pu voir à de nombreuses reprises que ce n'était pas le type de scénario qu'adoraient les coéquipiers de Moussa Niakhaté mais il faudra se faire violence contre l'AJA. La C1 passe par-là et tout autre résultat qu'une victoire sera une contreperformance. Paulo Fonseca a d'ailleurs bien insisté sur l'importance de cette rencontre de la 31e journée de Ligue 1.

    Pour ce rendez-vous, l'entraîneur portugais a logiquement revu sa copie par rapport au PSG. Pas de tactique en transition rapide avec les deux flèches Moreira - Endrick, mais un Roman Yaremchuck qui vient s'intercaler en pointe. Le onze de l'OL ne comporte finalement pas de vraies surprises puisque Sulc et Tolisso avaient peu de chance de débuter selon les dires de Fonseca. Parole tenue puisque les deux joueurs sont sur le banc, au même titre que Ruben Kluivert, comme annoncé vendredi sur notre site. Le Néerlandais est le seul changement par rapport au PSG, remplacé numériquement par Yaremchuk, tandis qu'Abner glisse comme latéral gauche.

    La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Mangala, Morton - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk

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    9 commentaires
    1. janot06
      janot06 - sam 25 Avr 26 à 14 h 11

      Compo attendue. Yaremchuk en point d'ancrage ce peut être une solution face à un bloc bas à condition que les centres lui parviennent et qu'il sache conclure de la tête.
      Un point noir, match sur BeIn avec le pitoyable duo Josse-Bravo.
      Bon match à tous !

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      1. Avatar
        leroilyon - sam 25 Avr 26 à 14 h 16

        Tout est immonde, Bein, Joss Bravo, l'horaire, bref victoire indispensable, bon match à tous allez l'OL!

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    2. Avatar
      ggs - sam 25 Avr 26 à 14 h 14

      Faut absolument gagner

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    3. J.fin de saison.ol
      J.fin de saison.ol - sam 25 Avr 26 à 14 h 18

      Compo convenable
      Merah est présent, Fonseca fait le job niveau 11
      Faudra voir en cours de match comment il gère mais il faudra éviter la faute professionnelle de pas prendre les 3 points

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    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 25 Avr 26 à 14 h 30

      Bon match !
      ALLEZ L'OL ! 💖💙
      éceseratou......

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      1. florentdu42
        florentdu42 - sam 25 Avr 26 à 14 h 32

        Pour ma part premier match de la saison au stade. 3h aller retour. Je veux les 3 pts

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        1. J.fin de saison.ol
          J.fin de saison.ol - sam 25 Avr 26 à 14 h 37

          Il était temps 🤣👍
          A 1h30 dans le 42, tu es vers roanne, au delà même ?

        2. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - sam 25 Avr 26 à 14 h 38

          florent,
          Bravo, respect ! 👍🤝
          Pour moi, ce n'est plus possible....😥

    5. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - sam 25 Avr 26 à 14 h 33

      l'important ça va surtout être la détermination que vont mettre les joueurs.
      Abner titulaire, c'est mérité, ça envoie un message à Tagliafico.

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