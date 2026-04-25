Alors qu'ils s'affrontent de nouveau ce samedi (15h), retour sur les dernières confrontations entre Lyonnais et Auxerrois.

Les Icaunais ont déjà passé un temps fou en Ligue 2, entre 2012 et 2022, et les deux équipes ne se sont pas croisées entre temps en coupe. On retrouve donc l’affiche non plus à Gerland mais bien au Groupama Stadium, en août 2022, alors qu’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso viennent de rentrer au bercail. Dans un match poussif, l’OL s’en sort grâce à des buts de Tetê et Toko Ekambi (2-1). Au retour, en février 2023, l’OL, neuvième, s’incline alors même qu’il ouvre le score face à des Auxerrois qui n’ont pas gagné depuis dix matchs (2-1).

Un match nul pour le dernier match au Groupama Stadium

Auxerre retrouvera la Ligue 2 durant un passage express d’une saison, avant de remonter en 2024. Au match aller, le dernier affrontement entre les deux formations à Décines, l’OL concède un match nul frustrant alors que Georges Mikautadze, auteur d’un doublé, vient enfin d’ouvrir son compteur en Ligue 1. Comme il en a souvent la fâcheuse habitude, le club rhodanien avait encaissé un but de l’un de ses ex, en l’occurrence ici, Sinaly Diomandé.

Le match retour est peut-être l’un des derniers bons souvenirs de la saison passée, avec sûrement la sortie magnifique de la légende Alexandre Lacazette face à Angers (2-0). La rencontre se situait au milieu du quart de finale de Ligue Europa contre Manchester United, et l’OL n’avait donc pas encore connu l’un des pires moments de son histoire (2-2 à l’aller, 5-4 au retour). Il n’avait pas non plus perdu le derby à Geoffroy-Guichard (2-1) et n’était pas encore passé à côté de sa fin de saison. Grâce à un penalty de Mikautadze, un but somptueux de Cherki et une réalisation de Lacazette, Lyon s’impose (1-3) et revient à un point du podium.

L'AJA n'y arrive pas à Lyon

Dans sa période faste, l’Olympique lyonnais marche sur la Ligue 1, et sur l’AJ Auxerre particulièrement. Entre la saison 2001/2002 et celle de 2007/2008, soit 14 matchs de Ligue 1, les Gones gagnent onze fois et concèdent trois matchs nuls. Depuis, c’est un peu plus équilibré. Sur les treize dernières rencontres, l’OL a gagné six fois, partagé les points à quatre reprises et s’est incliné trois fois. Depuis 1996, en l’espace de 18 matchs à Gerland puis à Décines, la formation auxerroise n’est venue s’imposer qu’une seule fois dans le Rhône. C’était en mars 2009 (0-2).

Cette saison au match aller, Lyonnais et Bourguignons s’étaient quittés sur un match nul assez pauvre (0-0). Samedi, à 15h au Groupama Stadium, le spectacle devrait être tout autre. Sprint final oblige, il ne reste plus beaucoup de points à prendre pour atteindre ses objectifs.