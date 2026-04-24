Une semaine après la victoire au Parc des Princes, l'OL reçoit Auxerre au Parc OL ce samedi (15h). Un match bien différent de celui contre le PSG, mais tout aussi important dans la course à la Ligue des champions.

Vous avez vécu une belle soirée au Parc des Princes dimanche dernier. Est-ce que le plus difficile maintenant, c'est de remettre les pieds sur terre ?

Paulo Fonseca : Nous sommes à quatre matchs de la fin. Tout le monde comprend l’importance de ce match. Nous avons besoin de continuer sur cette voie. On est très réaliste parce que nous savons que nous avons un calendrier difficile. Contre Auxerre, ce sera un match différent du PSG mais très difficile. On a pu le voir lors de la dernière journée avec les résultats de nos concurrents. Il est important d’avoir cette équilibre dans la tête pour comprendre l’importance de ce match.

Auxerre est une équipe qui défend bien et l’OL a souvent eu des difficultés contre ces équipes…

Si on regarde notre classement contre les meilleures équipes du championnat, nous sommes parmi les meilleures. Contre les autres équipes, nous avons plus de difficultés. Auxerre possède de grandes qualités en contre-attaque. Leurs attaquants sont rapides et ont besoin de peu de passes pour atteindre notre surface. Nous devrons rester extrêmement concentrés pour ne pas être surpris. Le groupe sait ce qu'il a à faire : c'est un jeu de patience qui demandera une circulation de balle très rapide.

Qu’est-ce que vous demandez à vos joueurs avec ces blocs bas ? D’être plus concentrés ?

La vérité, c’est que les blocs bas nous mettent en difficulté. Ce sera le cas demain face à une équipe compacte qui joue en contre-attaque. Je préfère affronter des formations joueuses, comme Rennes ou Lens. Nous devrons faire preuve de patience pour attaquer les espaces. Nous avons beaucoup travaillé les combinaisons et la prise de décision individuelle pour multiplier nos solutions offensives.