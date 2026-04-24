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Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL - Auxerre : "Difficile de commencer" pour Sulc et Tolisso

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • De retour à l'entraînement depuis quelques jours, Pavel Sulc et Corentin Tolisso seront bien présents pour le match contre Auxerre, samedi (15h). Seulement, les deux joueurs de l'OL ne devraient pas commencer la rencontre.

    Paulo Fonseca avait le sourire ce vendredi au moment de parler de la case infirmerie. L'entraîneur de l'OL peut en effet compter sur les retours de Pavel Sulc et Corentin Tolisso. Après trois entraînements cette semaine, les deux joueurs feront partie du groupe retenu par le Portugais pour la venue d'Auxerre. Fonseca a confirmé cette information, apportant malgré tout un petit bémol à ces retours. S'il peut cacher son jeu, le technicien lyonnais a annoncé qu'il serait "compliqué de commencer la rencontre". Un coup de bluff de Paulo Fonseca ? Le passif physique de deux joueurs pourrait pourtant bien pousser le staff de l'OL à ne pas prendre de risques pour le début de la rencontre, espérant peut-être ménager Sulc et Tolisso le maximum possible.

    Enfin le vrai retour de Nuamah et Fofana la semaine prochaine ?

    Cela reste malgré tout deux bonnes nouvelles et deux solutions supplémentaires, que ce soit dans le onze de départ ou sur le banc de touche. En revanche, toujours pas de trace d'Ernest Nuamah et Malick Fofana. Deux éléments qui devraient "logiquement être de retour à l'entraînement la semaine prochaine". Les supporters lyonnais ont appris à ne plus prendre pour argent comptant ce qui se disait sur les deux ailiers et leur possible retour à la compétition. Avec plus que trois journées à disputer dans la foulée, se pose d'ailleurs la question de savoir s'il faut vraiment prendre ce risque ou non.

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    5 commentaires
    1. Lyonnais_de_la_manche
      Lyonnais_de_la_manche - ven 24 Avr 26 à 14 h 16

      Nuamah on va le voir 20 minutes sur le denier match histoire de dire au revoir ?

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - ven 24 Avr 26 à 14 h 55

      Pavel se dit prêt à jouer , le mettra t'il direct titulaire ?

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 24 Avr 26 à 15 h 01

        Il me semble que les joueurs qui participent à la conférence de presse ont pour habitude d'être titulaires non ?

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        1. Avatar
          leroilyon - ven 24 Avr 26 à 15 h 06

          Non pas avec Fonseca, demande à Matic..
          Et il ne l'a pas fait qu'avec lui.

    3. Avatar
      OctoGone - ven 24 Avr 26 à 15 h 28

      Je pense que dans ce type de match il faut faire comme contre Lorient même si c'était plutôt subi que voulu.
      Commencer avec un 11bis et faire entrer les titulaires qui ne sont pas à 100% sur les 30 dernières minutes quand l'équipe adverse faiblit physiquement.
      Il ne faut pas se leurrer : Auxerre va mettre le bus et jouer les transitions. Un samedi à 15h en plus.

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