Tagliafico, Abner ou Kluivert : qui sera le latéral gauche de l'OL ?

Avec le retour de Nicolas Tagliafico, l'OL compte une cartouche de plus au poste de latéral gauche. Abner et Ruben Kluivert sont les principaux concurrents de l'Argentin.

Des choix à faire pour Paulo Fonseca et son staff. Contre Auxerre samedi (15 heures), Nicolas Tagliafico fera son retour. Il a purgé ses trois matchs de suspension suite à son exclusion face à Monaco (1-2). Avec ce renfort supplémentaire, une question se pose : qui sera le titulaire au poste de latéral gauche ? Cette interrogation comporte plusieurs inconnues, à commencer par le schéma et l'animation utilisés.

Car on a vu face au PSG que la doublette Abner - Ruben Kluivert a été associée, le Brésilien évoluant à la fois comme milieu, tout en intégrant par séquences la ligne défensive. Cela a bien fonctionné à Paris (1-2), et peut donner des idées, bien que l'adversité du week-end soit différente. Autre donnée à prendre en compte, l'Argentin ne semblait pas au mieux de sa forme avant sa punition.

Tagliafico est-il en rythme ?

Il a écopé d'un carton rouge contre le Celta de Vigo lors de l'affiche précédente et ses interventions trahissaient une certaine nervosité. N'ayant pas joué depuis le 1er avril avec l'Argentine, il faudrait aussi savoir s'il sera suffisamment en rythme pour être titulaire. Au moins, l'OL a des possibilités à ce poste, et peut même envisager la titularisation de deux des trois joueurs cités. Sans oublier Hans Hateboer, qui est entré à la place de Ruben Kluivert contre le Paris Saint-Germain.