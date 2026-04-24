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Pavel Sulc avec l'OL
Pavel Sulc avec l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pavel Šulc avant OL - Auxerre : "La Ligue des champions, c'est l'objectif depuis le début"

  • par Tristan Le Pezennec
  • 5 Commentaires

    • Fort de son succès au Parc des Princes (1-2), l'OL occupe la troisième place de Ligue 1 avant d'affronter Auxerre ce samedi (15h). Pavel Šulc et les Lyonnais continuent de rêver de Ligue des champions.

    Vous avez manqué les deux derniers matchs de l'OL pour blessure. Comment vous sentez-vous ?

    Pavel Šulc : Personnellement, je me sens bien. J’ai beaucoup travaillé sur ma blessure, notamment avec un kinésithérapeute personnel en complément du staff. Aujourd’hui, je suis prêt à jouer. Cette blessure n’était pas aussi grave que la précédente ; c’est difficile à expliquer, mais c’est une lésion musculaire différente de la première.

    Comment avez-vous vécu la victoire (1-2) face au PSG ?

    C'était formidable, j'étais malheureusement à la maison mais j'ai tout ressenti de la même manière. J'ai vraiment senti à quel point l'équipe avait travaillé dur. C'était essentiel pour nous de sécuriser les trois points, on a fait une super opération au classement.

    Avoir votre destin entre les mains, ça vous donne encore plus d'ambition ?

    Je pense que la Ligue des champions est l'objectif de l'équipe en début de saison, même si on ne le disait pas publiquement. On a confiance en nous depuis le début et le match face à Paris a beaucoup aidé. Il nous reste quatre matchs à disputer, dont trois matchs à la maison. C'est un avantage, car nous sommes beaucoup plus forts à la maison, le soutien des supporters est incroyable.

    "Le soutien du public sera un vrai avantage sur la fin de saison"

    Est-ce qu'une qualification en Ligue des champions aurait un impact sur votre avenir ?

    Honnêtement, je ne suis là que depuis un an. Je pense que se retrouver en Ligue des champions serait très positif pour moi, mais aussi pour le club et les supporters. Je suis très heureux du soutien qu'ils (les supporters) m'apportent, c'est très gentil de leur part. Jamais je n'aurais pu imaginer ça.

    Vous allez jouer trois matchs sur quatre au Parc OL. Est-ce un vrai plus ?

    Pour être honnête, c'est un avantage pour nous, parce que je pense qu'à la maison, nous sommes très forts. Nous avons les fans derrière nous, et le soutien est incroyable. Ça ne peut être qu'un avantage pour nous sur la fin de saison.

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    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 24 Avr 26 à 14 h 53

      Alors Pavel, tu restes si l'OL joue la ligue des champions ?

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      1. Avatar
        BadGone91 - ven 24 Avr 26 à 15 h 00

        Faudra demander ça au chef du service finances de l'OL 🙂

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      2. Avatar
        gOLdorak - ven 24 Avr 26 à 15 h 08

        Plus un joueur est bon, plus il y a de chances qu'il parte cet été. Vingt millions sur la table et on peut dire adieu à Pavel.

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - ven 24 Avr 26 à 15 h 25

      Le souci c'est son salaire que les anglais vont doubler

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    3. Avatar
      olgoneforever - ven 24 Avr 26 à 15 h 32

      Je pense qu'il est bien trop tôt pour parler de l'avenir de Pavel voir d'autres joueurs.
      Déjà il faut finir la saison, se qualifier pour la LdC !
      Après c'est l'incertitude complète. Le club est en vente pour rappel: qui, quelle institution, quel groupe va acheter notre club? Quels seront les moyens financiers ?
      Et tout ça bien sûr avec le contrôle de la Dncg...

      En tout cas je suis fan de Pavel comme beaucoup: ses qualités, son engagement, son foot sans fioriture m'ont séduit . J'espère évidemment qu'on puisse le conserver !

      Signaler

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