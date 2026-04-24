Fort de son succès au Parc des Princes (1-2), l'OL occupe la troisième place de Ligue 1 avant d'affronter Auxerre ce samedi (15h). Pavel Šulc et les Lyonnais continuent de rêver de Ligue des champions.

Vous avez manqué les deux derniers matchs de l'OL pour blessure. Comment vous sentez-vous ?

Pavel Šulc : Personnellement, je me sens bien. J’ai beaucoup travaillé sur ma blessure, notamment avec un kinésithérapeute personnel en complément du staff. Aujourd’hui, je suis prêt à jouer. Cette blessure n’était pas aussi grave que la précédente ; c’est difficile à expliquer, mais c’est une lésion musculaire différente de la première.

Comment avez-vous vécu la victoire (1-2) face au PSG ?

C'était formidable, j'étais malheureusement à la maison mais j'ai tout ressenti de la même manière. J'ai vraiment senti à quel point l'équipe avait travaillé dur. C'était essentiel pour nous de sécuriser les trois points, on a fait une super opération au classement.

Avoir votre destin entre les mains, ça vous donne encore plus d'ambition ?

Je pense que la Ligue des champions est l'objectif de l'équipe en début de saison, même si on ne le disait pas publiquement. On a confiance en nous depuis le début et le match face à Paris a beaucoup aidé. Il nous reste quatre matchs à disputer, dont trois matchs à la maison. C'est un avantage, car nous sommes beaucoup plus forts à la maison, le soutien des supporters est incroyable.

"Le soutien du public sera un vrai avantage sur la fin de saison"

Est-ce qu'une qualification en Ligue des champions aurait un impact sur votre avenir ?

Honnêtement, je ne suis là que depuis un an. Je pense que se retrouver en Ligue des champions serait très positif pour moi, mais aussi pour le club et les supporters. Je suis très heureux du soutien qu'ils (les supporters) m'apportent, c'est très gentil de leur part. Jamais je n'aurais pu imaginer ça.

Vous allez jouer trois matchs sur quatre au Parc OL. Est-ce un vrai plus ?

Pour être honnête, c'est un avantage pour nous, parce que je pense qu'à la maison, nous sommes très forts. Nous avons les fans derrière nous, et le soutien est incroyable. Ça ne peut être qu'un avantage pour nous sur la fin de saison.