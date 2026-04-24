Avec trois matchs à domicile, l’OL doit capitaliser sur son public

Remonté sur le podium dimanche dernier à la faveur d’une victoire contre le PSG, l’OL doit confirmer son embellie ce samedi (15h) face à Auxerre. Dans un Parc OL théâtre de trois des quatre dernières journées lyonnaises, les joueurs de Paulo Fonseca doivent s’appuyer sur ce soutien.

On a tous dans le coin de la tête ce petit air à fredonner et qui donne des frissons. Même plantés devant leurs téléviseurs pour regarder une compétition à laquelle l’OL n’est plus convié depuis six ans, les supporters lyonnais ont ce petit frissonnement qui touche n’importe quel amoureux du foot. Certes, l’hymne de la Ligue Europa a ramené un peu d’Europe à Décines après trois saisons de purgatoire, mais rien ne remplace l’hymne composé par Tony Britten. Cette douce musique, dont grand nombre ne connaissent pas les paroles, le Parc OL veut l’entendre de nouveau.

Ayant fêté son dixième anniversaire en janvier dernier, l’enceinte décinoise n’a pas encore réussi à se forger de vrais souvenirs avec la C1. Il y a certes les belles histoires contre la Juve, Manchester City ou encore le FC Barcelone, mais tout cela remonte à loin et la plus grande des compétitions européennes n’a plus été au calendrier lyonnais depuis six ans. Une éternité pour un club de ce standing, qui a avant tout végété entre la 8e et la 6e place depuis ce fameux Final 8 à Lisbonne.

Auxerre va conditionner la suite

Sans se mentir, personne ne s’imaginait que cet espoir pourrait avoir lieu dans cette saison 2025-2026. Et pourtant, il est bien là même si le chemin est encore long. Long de quatre rencontres de Ligue 1 que l’OL va devoir gérer avec maestria. À la surprise générale, les hommes de Paulo Fonseca sont remontés sur le podium le week-end dernier à la faveur des mauvais résultats de leurs concurrents, mais surtout de leur victoire au Parc des Princes. Un succès qui leur donne des raisons d’y croire, à condition de ne pas tout gâcher ce samedi face à Auxerre. "Il peut y avoir une sorte de décompression après une telle victoire et le match contre l’AJA me fait peur sur ce point-là, déclarait lundi Nicolas Puydebois dans TKYDG. Mais l’OL doit gagner pour valider ce beau résultat au Parc des Princes. Sinon, il n’aura servi à rien."

La course à la Ligue des champions va tenir en haleine la Ligue 1 jusqu’au bout avec cinq équipes en quatre points. Sur le papier, les Lyonnais ne sont pas forcément vernis avec Rennes et Lens à se coltiner d’ici à la 34e journée.

Le public joue son rôle depuis des mois

Oui, mais voilà, ces deux chocs viendront s’ajouter à la venue d’Auxerre ce samedi comme matchs se disputant au Parc OL. Et les coéquipiers de Corentin Tolisso comptent bien capitaliser là-dessus pour accrocher la troisième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Avec trois réceptions sur les quatre dernières journées, difficile de maximiser plus la belle dynamique de deux victoires consécutives. Encore faut-il gagner dès ce samedi. "On ne peut pas penser à Rennes si le match contre Auxerre n’est pas positif. Ce match va conditionner la suite. Mais jouer à la maison est clairement un avantage, surtout vu le calendrier", poursuivaient nos consultants.

Jouer à la maison n’est pas gage de victoire assurée. Mais sur les dernières saisons, le public rhodanien a parfaitement joué son rôle de 12e homme, même quand les vents étaient plus que contraires. À l’heure d’espérer retrouver la Ligue des champions, jouer à la maison est clairement un avantage. Un avantage sur lequel Paulo Fonseca, ses joueurs, la direction doivent capitaliser pour faire de cette saison un exercice historique.