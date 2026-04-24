Ce samedi, alors que l'OL reçoit Auxerre, les Rouge et Bleu, groupe de supporters du Virage Sud, fêtent leurs 25 ans.

Jour de fête au Parc OL ce samedi. Les Rouge et Bleu fêtent leurs 25 ans d'existence. Présent dans le Virage Sud depuis près d'un quart de siècle, ce groupe de supporters compte actuellement 186 abonnés pour la saison 2025-2026. Il cohabite notamment avec Lyon 1950, plus gros groupe de supporters du Virage Sud. Lors du match de l'OL face à Auxerre ce samedi (15h) et pour l'occasion, les Rouge et Bleu ont décidé de tous venir en blanc, en référence bien sûr à l'historique maillot domicile lyonnais.

Une action qui n'est pas sans rappeler la finale de Coupe de France 2024

Les adhérents des Rouge et Bleu ont donné des idées aux autres groupes présents dans le stade. Ces dernières heures, les Bad Gones et Lyon 1950, principaux animateurs de l'ambiance à Décines, ont encouragé leurs membres à venir vêtus de blanc au Parc OL. Une action collective qui n'est pas sans rappeler ce qui avait été mis en place lors de la finale de la Coupe de France 2024 à Lille. La fête n'en serait que plus belle si l'OL s'en sortait face à l'AJA, et consolidait sa place sur le podium.