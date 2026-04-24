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Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
Ruben Kluivert lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Auxerre : Ruben Kluivert devrait commencer sur le banc

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce samedi, l'OL reçoit Auxerre à la maison pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Avec le retour de suspension de Nicolas Tagliafico, se pose la question du latéral gauche. Malgré sa bonne heure de jeu à Paris, Ruben Kluivert devrait commencer sur le banc, selon nos informations.

    Au Parc des Princes, l'OL a livré une prestation collective de haute volée. Certains mettront en avant une équipe remaniée du PSG, mais les Lyonnais avaient également quelques arguments dans ce domaine avec une liste d'absents bien remplie. Avec Nicolas Tagliafico suspendu, Corentin Tolisso forfait, Paulo Fonseca avait fait un coup tactique en replaçant Abner dans le cœur du jeu et en positionnant ainsi Ruben Kluivert comme latéral gauche. Cela a plutôt bien fonctionné avec un Désiré Doué plutôt éteint.

    Abner ou Tagliafico ?

    Seulement, le défenseur néerlandais, en manque de rythme après deux mois sans jouer, a laissé sa place à l'heure de jeu. Néanmoins, le plan de jeu a bien fonctionné et la question était de savoir si l'OL allait miser sur de la continuité contre Auxerre ou non. Selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais, ce ne sera pas le cas. Si les cas Pavel Šulc et Corentin Tolisso restent à trancher, malgré les dires de Paulo Fonseca, Ruben Kluivert ne faisait pas partie de l'équipe des titulaires. Il devrait ainsi commencer la rencontre de ce samedi (15h) sur le banc, laissant ainsi la porte ouverte à un retour à gauche de Nicolas Tagliafico ou Abner.

    Avec R.Brikh.

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    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 24 Avr 26 à 15 h 25

      Le réserver pour la dernière demie heure , ça se discute . En tout cas il doit jouer , même une demie heure seulement .
      Paulo se retrouve avec des problèmes de riches pour terminer la saison .

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      1. Avatar
        floson06 - ven 24 Avr 26 à 15 h 27

        La, il n y a pas de Problème de riche a avoir, Kluivert cest le meilleur en ce moment a ce poste. Il doit jouer. Tagliafico, notre guerrier soit cette arrêt de match l'a remit en question. Sinon sur le banc.

        Signaler

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