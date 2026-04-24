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Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d’Auxerre – OL (AFP)

Auxerre devra faire sans Léon contre l’OL

  • par David Hernandez

    • Incertain depuis le début de la semaine, Donovan Léon ne pourra pas tenir sa place au Parc OL. Le gardien d’Auxerre n’est pas assez remis de sa béquille reçue contre Monaco.

    Ce vendredi, Paulo Fonseca se satisfaisait de pouvoir compter sur un groupe enfin presque au complet. Il manque certes les présences de Malick Fofana, Ernest Nuamah et Rémi Himbert, mais l’OL n’a jamais été aussi peuplé et récupère surtout Pavel Sulc et Corentin Tolisso. Du côté d’Auxerre, le pessimisme des derniers jours s’est confirmé. Jeudi, Christophe Pélissier avançait ne "vouloir prendre aucun risque" avec Donovan Léon et cela s’est confirmé. Dans le groupe de l’AJA retenu pour le déplacement à Décines, le gardien titulaire n’est pas présent.

    Akpa et Coulibaly finalement aptes

    Il n’est pas assez remis de la béquille sur l'action du penalty qu'il avait provoqué à Monaco, dimanche dernier. Il sera remplacé par Théo De Percin dans le but bourguignon ce samedi (15h). En plus de Léon, Oussama El Azzouzi est également forfait, lui qui vient seulement de reprendre en individuel. En revanche, Clément Akpa (psoas) et Lasso Coulibaly (ischios) font bien le déplacement après avoir été incertains ces dernières heures.

    Le groupe de l’AJA : De Percin, Negrel, Mezerette - Okoh, Sierralta, Oppegard, Mensah, Diomandé, Sy, Akpa, Senaya - Owusu, Danois, Coulibaly, Casimir, Ahamada, Dioussé, Faivre - Mara, Namaso, Sinayoko

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