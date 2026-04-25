Ce samedi, l'horaire et le beau temps vont permettre d'accueillir du monde au Parc OL. Plus de 50 000 spectateurs sont attendus, un soutien de poids pour les joueurs lyonnais dans ce sprint final.

Trois matchs à la maison sur les quatre dernières journées. L'OL pouvait difficilement faire mieux dans ce sprint final. Certes, Rennes et Lens vont se présenter à Décines, mais à l'heure de prendre des points importants, mieux vaut jouer ces deux équipes européennes au Parc OL plutôt qu'à l'extérieur. Si les joueurs de Paulo Fonseca devront faire le travail sur le terrain, ils pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Ces derniers ont joué leur rôle de 12e homme depuis plusieurs mois et il faudra le faire encore pendant 270 minutes. "Le soutien de nos supporters est un véritable avantage. Ils sont extraordinaires et seront derrière nous demain. Avec eux, nous sommes plus forts", a avoué Pavel Sulc avant la rencontre contre Auxerre.

Un Parc OL tout de blanc vêtu

Tout le monde se souvient encore des incroyables remontadas signées lors de la saison 2023-2024 et rien n'aurait été possible sans un public qui pousse. Ce samedi, ce sera encore le cas avec beaucoup de jeunesse en tribunes. Avec un horaire fixé à 15h, cela facilite la venue des plus jeunes supporters et le Parc OL attend plus de 50 000 spectateurs. Avec un dress code qui pourrait faire son effet puisque les différents groupes de supporters ont appelé à venir habillés en blanc pour célébrer les 25 ans des Rouge et Bleu.