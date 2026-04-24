OL Académie : le programme du week-end

Ce week-end plutôt calme pour l’Académie sera pimenté dimanche par le derby face à l’ASSE pour les U19 féminines. Les deux réserves, masculine et féminine, seront aussi sur les terrains.

Les joueurs de Gueïda Fofana seront les seuls garçons de l’Academy à jouer cette semaine. En ce week-end de Gambardella, les U19 et U17 resteront tranquillement chez eux. La réserve, elle, se déplacera à Alès samedi (18h30) pour la 24e journée de National 3. Les Gones se sont fait du bien la semaine dernière en venant à bout de la réserve du MHSC (4-1). Grâce à un très bon Daryll Benlahlou, auteur de son huitième but de la saison, et à la première réalisation chez les adultes d’Adil Hamdani, l’OL, mené à la mi-temps, se donne de l’air dans la course au maintien.

Avec huit points d’avance sur l’ASPTT Dijon, premier relégable, à trois journées de la fin, l’OL est quasiment sauvé. Quasiment, car il lui reste juste à ne pas être le pire onzième des huit poules que compte le championnat. La réserve compte, pour l’instant, trois points d’avance sur le Riviera FC, qui occupe cette onzième place. Une victoire au stade Pibarot d’Alès libérerait définitivement les Lyonnais. Le match aller s’était soldé par un match nul (1-1).

Du côté des féminines, la réserve face à Monaco et un derby à la maison pour les U19

La réserve féminine retrouvera la compétition après la trêve internationale. Toujours en tête de leur poule en D3, les Lyonnaises reçoivent l’AS Monaco. Les Monégasques sont quasiment reléguées et n’ont gagné que deux fois en 17 rencontres. La rencontre, qui se déroulera dimanche à 15h à Meyzieu, devrait être une formalité pour la formation de Julien Perney, meilleure défense de toute la division (10 buts encaissés).

Dans le même temps, les supporters lyonnais auront droit à un derby entre les U19 féminines de l’OL et celles de l’ASSE. Le match aura lieu au GOLTC, à 15h dimanche. Les filles de Rachel Saïdi sont deuxièmes de la phase Elite du championnat National U19, à égalité de points avec le PSG. Elles viennent d’ailleurs de s’incliner face aux Parisiennes la semaine dernière (2-0), en demi-finale de Coupe Nike U18, l’équivalent de la Gambardella. En championnat, les Rhodaniennes restent sur un match nul face au Paris FC (2-2), et au match aller, à Saint-Étienne, elles s’étaient largement imposées (2-6). Avec ses internationales U19 de retour, l’équipe lyonnaise sera encore une fois favorite.

Le programme de l’Académie ce week-end :

Réserve : Alès – OL, samedi 25 avril (18h30), stade Pierre Pibarot (Alès)

Réserve F : OL – Monaco, dimanche 26 avril (15h), OL Academy (Meyzieu)

U19 F : OL – ASSE, dimanche 26 avril (15h), GOLTC (Décines)