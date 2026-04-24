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Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL - Auxerre : Sulc, Tolisso et Tagliafico de retour, Kango, Kamara et Karabec sortent du groupe

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec les retours de Pavel Sulc, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico, Paulo Fonseca dispose d'un groupe fourni pour OL - Auxerre. Noham Kamara, Steeve Kango et Adam Karabec ne font pas partie des noms retenus.

    Il l'a lui-même avoué, cela fait bien longtemps qu'il n'avait pas dû faire des choix pour composer son groupe. Ce samedi pourtant, l'OL reçoit Auxerre avec un effectif étoffé et Paulo Fonseca ne s'en plaindra pas. Remis de leur blessure mais encore trop justes pour commencer la rencontre, Pavel Sulc et Corentin Tolisso réintègrent le groupe lyonnais pour ce match comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Avec Nicolas Tagliafico de retour de suspension, cela fait trois joueurs importants de plus à la disposition de Fonseca et donc trois solutions supplémentaires.

    Kango avec la réserve

    Qui dit retour dit forcément des joueurs à sortir du groupe de l'OL. Dès vendredi matin, il était acquis que Steeve Kango ne serait pas de la réception d'Auxerre. Le latéral droit a participé à la séance de la réserve et sera ainsi du déplacement à Alès ce samedi, au même titre que Mathys De Carvalho, Tiago Gonçalves ou encore Adil Hamdani. Il restait ainsi deux décisions à prendre pour Fonseca et les choix se sont portés sur Noham Kamara et Adam Karabec, pourtant entrés en jeu contre le PSG.

    Le groupe de l’OL : Greif, Descamps, Diarra - Tagliafico, Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tessmann, Tolisso, Mangala, Morton, Merah, Nartey - Ghezzal, Moreira, Endrick, Sulc, Yaremchuk

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Olreal - ven 24 Avr 26 à 20 h 09

      Finit les discours….tout nos concurrents disent la même chose.
      4 matchs… 4 finales.
      Après avoir réussit l’exploit a Paris, messieurs a vous de jouer et de ne pas vous économisez.
      Avec les retours, il va falloir tout donner.
      Moi j’y croyais plus après Angers. Mais plus du tout.
      Ils nous ont donner envie d’y croire, surtout Fonseca.
      La j’y recroit, ça fait 6 ans, à 4 journée de la fin, c’est entre nos mains.

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