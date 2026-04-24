Avec les retours de Pavel Sulc, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico, Paulo Fonseca dispose d'un groupe fourni pour OL - Auxerre. Noham Kamara, Steeve Kango et Adam Karabec ne font pas partie des noms retenus.

Il l'a lui-même avoué, cela fait bien longtemps qu'il n'avait pas dû faire des choix pour composer son groupe. Ce samedi pourtant, l'OL reçoit Auxerre avec un effectif étoffé et Paulo Fonseca ne s'en plaindra pas. Remis de leur blessure mais encore trop justes pour commencer la rencontre, Pavel Sulc et Corentin Tolisso réintègrent le groupe lyonnais pour ce match comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Avec Nicolas Tagliafico de retour de suspension, cela fait trois joueurs importants de plus à la disposition de Fonseca et donc trois solutions supplémentaires.

Kango avec la réserve

Qui dit retour dit forcément des joueurs à sortir du groupe de l'OL. Dès vendredi matin, il était acquis que Steeve Kango ne serait pas de la réception d'Auxerre. Le latéral droit a participé à la séance de la réserve et sera ainsi du déplacement à Alès ce samedi, au même titre que Mathys De Carvalho, Tiago Gonçalves ou encore Adil Hamdani. Il restait ainsi deux décisions à prendre pour Fonseca et les choix se sont portés sur Noham Kamara et Adam Karabec, pourtant entrés en jeu contre le PSG.

Le groupe de l’OL : Greif, Descamps, Diarra - Tagliafico, Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tessmann, Tolisso, Mangala, Morton, Merah, Nartey - Ghezzal, Moreira, Endrick, Sulc, Yaremchuk