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Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
Afonso Moreira lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL – AJ Auxerre : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Tristan Le Pezennec

    • Ce samedi, l’OL accueille Auxerre, seizième et barragiste, au Groupama Stadium dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.

    Avant-match :

    L'OL vient d'inverser la tendance et de se relancer totalement dans la course à la Ligue des champions. Après neuf matchs sans victoire, l'OL a battu Lorient (2-0) et a réalisé un énorme match face au PSG (1-2). Avec son succès au Parc et grâce aux contre-performances de ses concurrents, le club lyonnais est troisième, à égalité avec Lille (54 points). Il lui reste quatre matchs à disputer, dont trois réceptions.

    Face à Auxerre, Paulo Fonseca pourra compter sur le retour de Nicolas Tagliafico, suspendu depuis trois matchs. Pavel Sulc et Corentin Tolisso se sont entraînés normalement en veille de match et sont disponibles, à l'inverse de Malick Fofana, Ernest Nuamah et Rémi Himbert, toujours blessés.

    Auxerre, seizième et barragiste, est invaincu depuis quatre matchs. Les joueurs de Christophe Pélissier viennent d'ailleurs d'embêter grandement l'AS Monaco à Louis-II (2-2). Ils savent donc sûrement comment poser des problèmes à l'OL, ils l'ont d'aillueurs prouvé ces dernieres saisons, mais il faudra tout de même réaliser un sacré exploit. Les Icaunais n'ont remporté que cinq matchs en championnat cette saison, jamais face à une équipe du top 8.

    Ils devront se passer de leur gardien titulaire Donovan Léon, excellent lors du match aller (0-0). Blessé, le portier sera remplacé par Théo De Percin, membre de l'équipe de France durant les JO 2024. Le défenseur central Clément Akpa et Lasso Coulibaly un temps incertains seront bien de la partie. Oussama El Azzouzi, lui, est forfait.

    A quelle heure se joue OL – AJ Auxerre ?

    Le coup d’envoi sera donné ce samedi 25 avril à 15h au Parc OL. Ruddy Buquet sera au sifflet. Il est l’un des arbitres français les plus expérimentés, officiant en Ligue 1 depuis la saison 2008/2009. L’homme en noir de 49 ans n’a pas vraiment porté chance à l’OL en Ligue 1 cette saison. Il était aux commandes lors du match à Rennes (3-1), à Strasbourg (3-1) ou encore à Angers (0-0), mais il était aussi de la qualification lyonnaise face à Laval en Coupe de France (2-0). Il lui faudra bien tenir son match samedi car Lyon et Auxerre sont les deux équipes de Ligue 1 à avoir pris le plus de cartons rouges cette saison (7).

    Sur quelle chaîne voir OL – AJ Auxerre ?

    Cette rencontre sera la seule de la journée à ne pas être disponible en clair, car elle sera diffusée sur beIN Sports 1. Christophe Josse et Daniel Bravo assureront les commentaires. John Ferreira sera le journaliste en bord terrain.

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