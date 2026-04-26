Actualités
Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Mathys De Carvalho lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL Académie : la réserve n'a pas fait le poids à Alès

  • par David Hernandez

    • Une semaine après avoir retrouvé le goût de la victoire, la réserve de l'OL s'est lourdement inclinée à Alès (3-0), avec notamment un deuxième but qui fait beaucoup parler.

    Vivement la fin de la saison. À deux journées de la fin, la réserve de l'OL a reculé d'une place et se retrouve désormais 10e. Si le maintien n'est pas forcément mathématiquement obtenu, Gueïda Fofana profite de ces dernières rencontres pour donner du temps de jeu à la future génération. Samedi, à Alès, l'entraîneur de l'OL a pu donner leurs premières minutes en National 3 à Kenan Doganay et Walid Nechab, tous deux en U19 avec Florent Balmont cette saison. Une demi-heure de jeu alors que le sort de la 24e rencontre de la saison était déjà acté depuis déjà bien longtemps (3-0).

    Un deuxième but controversé pour Alès

    Malgré les présences de Tiago Gonçalves, Adil Hamdani, Mathys De Carvalho ou encore Steeve Kango, les Lyonnais ont encaissé trois buts en première mi-temps, rendant impossible toute remontée. Un premier acte qui peut laisser des regrets puisque l'OL faisait plutôt jeu égal avec la formation de Nicolas Benezet (ex Nîmes, Guingamp). Seulement, le deuxième but controversé a mis un coup sur la tête de la réserve. Sur un coup-franc indirect et alors que l'arbitre discutait encore avec un joueur rhodanien, Alès a fait le break dans l'incompréhension lyonnaise. Un coup du sort, un de plus dans cette saison compliquée pour la réserve de l'OL.

    à lire également
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    Niakhaté après OL - Auxerre : "On est une équipe de dynamique"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve n'a pas fait le poids à Alès 13:30
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : samedi, l’OL a fait un grand pas vers l’Europe 12:40
    Kadidiatou Diani (OL) félicitée par Damaris après son but contre Arsenal
    Ligue des champions : face à Arsenal, OL Lyonnes connaît la recette 11:50
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    Niakhaté après OL - Auxerre : "On est une équipe de dynamique" 11:00
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal – OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d'OL - Lorient
    "La Ligue des champions est proche et loin", pour Tolisso (OL) 09:30
    Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
    Fonseca (OL) a vécu "une victoire étrange" contre Auxerre 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    OL - Auxerre (3-2) : une victoire en trois actes 08:00
    Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes contre Arsenal, pas une revanche mais quand même… 07:30
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    OL Lyonnes se déplace au complet mais avec encore des incertitudes à Arsenal 25/04/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Tolisso après OL - Auxerre (3-2) : "On voulait valider le succès contre le PSG" 25/04/26
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    OL - Auxerre (3-2) : gêne à l’ischio pour Orel Mangala 25/04/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Roman Yaremchuk après son but contre Auxerre
    OL - Auxerre (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 25/04/26
    Endrick lors d'OL - Auxerre
    Jouant à se faire peur, l'OL assure l'essentiel contre Auxerre 25/04/26
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Hegerberg avant Arsenal - OL Lyonnes : "La période la plus excitante" 25/04/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL - Auxerre : Yaremchuk en pointe, Abner latéral gauche 25/04/26
    Les supporters de l'OL lors de la finale de la Coupe de France 2024
    OL - Auxerre : plus de 50 000 spectateurs attendus, un "soutien fort" 25/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut