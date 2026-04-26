OL Académie : la réserve n'a pas fait le poids à Alès

Une semaine après avoir retrouvé le goût de la victoire, la réserve de l'OL s'est lourdement inclinée à Alès (3-0), avec notamment un deuxième but qui fait beaucoup parler.

Vivement la fin de la saison. À deux journées de la fin, la réserve de l'OL a reculé d'une place et se retrouve désormais 10e. Si le maintien n'est pas forcément mathématiquement obtenu, Gueïda Fofana profite de ces dernières rencontres pour donner du temps de jeu à la future génération. Samedi, à Alès, l'entraîneur de l'OL a pu donner leurs premières minutes en National 3 à Kenan Doganay et Walid Nechab, tous deux en U19 avec Florent Balmont cette saison. Une demi-heure de jeu alors que le sort de la 24e rencontre de la saison était déjà acté depuis déjà bien longtemps (3-0).

Un deuxième but controversé pour Alès

Malgré les présences de Tiago Gonçalves, Adil Hamdani, Mathys De Carvalho ou encore Steeve Kango, les Lyonnais ont encaissé trois buts en première mi-temps, rendant impossible toute remontée. Un premier acte qui peut laisser des regrets puisque l'OL faisait plutôt jeu égal avec la formation de Nicolas Benezet (ex Nîmes, Guingamp). Seulement, le deuxième but controversé a mis un coup sur la tête de la réserve. Sur un coup-franc indirect et alors que l'arbitre discutait encore avec un joueur rhodanien, Alès a fait le break dans l'incompréhension lyonnaise. Un coup du sort, un de plus dans cette saison compliquée pour la réserve de l'OL.