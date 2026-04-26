Ligue 1 : samedi, l’OL a fait un grand pas vers l’Europe

En attendant de pourquoi pas viser la Ligue des champions, l’OL peut rapidement s’assurer un avenir européen pour la saison prochaine. Avec le nul de Monaco à Toulouse, trois points sur les trois dernières journées peuvent suffire à ce bonheur, en espérant plus.

Corentin Tolisso l’a concédé, avant de penser Ligue des champions, il faut d’abord penser Ligue Europa. Si le capitaine souhaite plus que n’importe qui retrouver la compétition reine à l’issue de la 34e journée, il aimerait d’abord valider une présence minimum au sein de la petite sœur qu’est la C3. Ce n’est pas encore pour tout de suite, mais une participation de l’OL à l’Europe est proche d’être validée après ce début de la 31e journée de Ligue 1.

Monaco joue encore Lille et Strasbourg

En battant Auxerre (3-2), les Lyonnais ont mis la pression sur leurs concurrents et peuvent ainsi regarder "tranquillement" le reste des rencontres de la journée. Ils ont certainement dû apprécier le scénario de Toulouse - Monaco avec un nul concédé par les Monégasques dans les dernières secondes (2-2) après avoir mené 0-2. Un nul qui fait les affaires rhodaniennes avec désormais six points d’avance sur la 7e place.

Ainsi, il faudrait mathématiquement trois points sur les trois dernières journées pour que l’OL soit certain d’être européen la saison prochaine en tenant compte de la différence de buts actuellement à l’avantage des Lyonnais sur le club de la Principauté (+16 contre +7). Mais, Monaco jouant Lille et Strasbourg sur les deux dernières journées, on peut penser que l’OL a fait un très gros pas vers l’Europe samedi. Seulement, plus que la Ligue Europa Conférence, en attendant le dénouement de la Coupe de France, l’OL aspire à plus.