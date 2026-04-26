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Kadidiatou Diani (OL) félicitée par Damaris après son but contre Arsenal
Kadidiatou Diani (OL) félicitée par Damaris après son but contre Arsenal

Ligue des champions : face à Arsenal, OL Lyonnes connaît la recette

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Historiquement, OL Lyonnes a toujours réussi contre Arsenal. Mais les Londoniennes ont changé de dimension, et il est difficile de dégager un favori clair aujourd’hui.

    Les Lyonnaises s’apprêtent à croiser la route d’Arsenal en demi-finale de Ligue des champions. Ou plutôt recroiser. Car cet affrontement sera le remake de la demi-finale de l’an dernier. Comme cette saison, le match aller se déroulait à Londres. Grâce à des buts de Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay, les joueuses de Joe Montemurro, l'entraîneur d'alors, s’étaient imposées (1-2) et se trouvaient dans une position idéale avant le match retour au Parc OL. Mais les Anglaises avaient giflé les coéquipières de Wendie Renard devant leurs supporters (1-4), se qualifiant ainsi pour la deuxième finale de leur histoire.

    Elles se sont déjà affrontées cette saison

    Depuis, elles sont devenues championnes d’Europe, en faisant tomber en finale la meilleure équipe féminine de la décennie, le FC Barcelone (1-0). La formation rhodanienne, elle, a changé d’entraîneur. Exit l’Australien Joe Montemurro, place à l’architecte de la machine à gagner barcelonaise, Jonatan Giraldez.

    OL Lyonnes et Arsenal se sont déjà croisées cette saison. Lors de la première journée de Ligue des champions, les Lyonnaises étaient allées s’imposer à Meadow Park (1-2) grâce à un doublé de l’inévitable Melchie Dumornay.

    Les Lyonnaises n’ont encore jamais perdu à Londres

    La force de l’habitude, peut-être, car les Fenottes sont encore invaincues face à Arsenal en Angleterre. Elles avaient en revanche pris l’eau, encore à Décines, en 2022, lors de la phase de groupe. Victorieuses dans la capitale anglaise (0-1), elles s’étaient inclinées très lourdement à l’aller (1-5).

    Au total, les deux équipes se sont affrontées à dix reprises en Ligue des champions, pour sept victoires lyonnaises, un nul et deux défaites. Les octuples championnes d’Europe auront fort à faire dimanche lors du match aller (16h30) mais peut-être encore plus, donc, lors du match retour du samedi 2 mai au Parc OL (15h)*.

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    1 commentaire
    1. seb.66
      seb.66 - dim 26 Avr 26 à 12 h 05

      L'année passée il y avait eu la carence d'une DC, doublée d'une incapacité totale de l'entraîneur à trouver une solution rapide pour contrer le plan de jeu des angloises.
      Cette année, espérons que les fautes de défense apparues face à la Juve et à Wolfsburg seront oubliées.

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