Niakhaté après OL - Auxerre : "On est une équipe de dynamique"

Dominateur mais ayant joué à se faire peur, l'OL a enchaîné une troisième victoire de suite en Ligue 1. Ayant conforté la place de troisième en attendant le match de Lille, Moussa Niakhaté se montre confiant.
Qu'est-ce qu'on retient de cette victoire (3-2) de l'OL contre Auxerre ?
Ce fut un match difficile mais c'est le match auquel on s'attendait. C'est une très belle équipe d'Auxerre. On dit souvent ça et on pense que c'est de la langue de bois, mais vous avez tous vu le match qu'ils ont délivré la semaine dernière à Monaco (2-2). Pour moi, je ne comprends pas comment ils peuvent être à cette place (16e) vu leur qualité. Donc voilà, on est très contents de la victoire.
Malgré votre domination, vous avez eu peur jusqu'au bout...
Si on pouvait ne pas subir, on le ferait, mais dans le foot, on oublie souvent qu'il y a un adversaire en face qui joue son va-tout et eux ils jouent leur survie. Un match, c'est fait de momentums. Il y a des temps forts et des temps faibles. Forcément quand ils marquent le but du 3-2, on sait qu'ils vont pousser. Je pense qu'on a très bien géré ce temps additionnel. Comme je dis, tous les matches sont très compliqués. Lors de nos trois derniers matches aussi, il y aura des périodes durant les 90 minutes qui vont être compliquées.
"Il ne faut pas calculer"
Il y avait quatre finales à jouer, vous avez gagné la première. C'est bon pour la confiance ?
Il reste 210 minutes à jouer, on se doit de se donner à fond. Aujourd'hui (samedi), on a remporté une première finale. On va se reposer, on va travailler le match de Rennes. On est une équipe de dynamiques. On a d'abord enchaîné 13 victoires, puis 9 matches sans victoire, et là on remporte trois matchs. Le classement est ce qu'il est. On a vu à un moment donné qu'on aurait pu mettre huit points à Marseille au mois de février, et finalement on est passé derrière eux. Il ne faut pas calculer, mais juste gagner nos matches et ça se passera bien. »
Bonjour,
Cette victoire, n'assure pas notre 3ème place, si Lille gagne avec 2 buts d'écart, on est 4ème.
Bref, laissons tomber le "vous avez vu d'où on vient ?", l'équipe, et son entraîneur, me font peur. Je perds 2kgs chaque fois que l'OL ne mène que d' 1 but à 10 minutes de la fin du temps réglementaire.
Je ne comprends toujours pas les changements effectués par l'entraîneur en fin de match. Ne se souvient-il pas du match à Manchester ? Remplacer des attaquants par des défenseurs ? Apparemment, à Lyon ça ne marche pas tellement !
Je pense que dans l'idée de Fonseca , l'apport de Kluivert et Nicolas était d'élargir la défense ou Maitland se faisait martyrisé sur son couloir et il le dit qu'on n'avait plus le ballon , alors densifier sa défense pour sauvegarder le résultat.
Le résultat lui donne raison
Quand le coach gagne il a toujours raison ; on doit l'accepter .
Mais je n'aurai pas aimé être dans le stade et trembler autant jusqu'au bout .
Ben non le résultat ne lui donne pas raison…on a pris un but…
Je pense qu’il ai fier cela pour se prendre un but ?
Ou tu pense que clairement Fonseca a 3 a 1 se dit que l’équipe qui venait de mettre deux buts coup si coup allait en prendre 3 a domicile face a l’ogre Auxerrpis , je rappel qu’on a pris un but sur un coup de pied arrêté et que c’est la seule « occasion « du match avant ses changements debiles.
Comment défendre l’indéfendable
Si tu veux changer niles, tu le remplaces poste pour poste Maia sans changer la bonne dynamique.
je sais bien mais il est interdit d'émettre des critiques , on a gagné et la police ici va te rattraper et te mettre à l'amende , tu seras fiché comme mauvais supporter ou même supporter d'opérette ! lol
Il reste un seul déplacement , mais à Toulouse , une équipe structurée par un bon coach , qui joue bien .
Ce ne sera pas une partie de plaisir .
Une équipe qui vient de priver Monaco des trois points , comme l'AJA récemment .
J’ai vu le match.
Incompréhensible, a la mi temps Monaco doit mener de 3 ou 4 buts d’écarts.
Je me suis assoupie et j’ai repris à la 60 eme avec la réduction du score et c’était plus le même match.
J’ai pas compris la hargne de Toulouse avec des changements ambitieux.
Ils ont tout fait pour égalisé et Monaco a finit rincer.
Punaise moi qui les croyait en vacances, ça fait chier.
Idem je ne comprends pas la motivation des toulousains qui jouent à fond alors qu'ils n'ont plus rien a espérer dans ce championnat .
C'est pour ça que ce déplacement sera très difficile , ils auront à coeur de faire tomber l'OL .
Juste pour le prestige , je ne sais pas quelle est leur motivation .
En effet. J'ai pu suivre leur match hier soir et si les Toulousains ont raté leur début de match, ils ont ensuite dominé leur adversaire et ont remonté leur handicap de deux buts.
Ils ont terminé très fort la seconde période avec un réel engagement physique.
Attention à eux...
Surtout qu'à l'époque des droits télé "raisonnable", le fait de gagner 1 ou 2 places au classement, ça te rapportais 1M, 1, 5M en plus, mais à l'heure actuelle où les droits télé sont pratiquement inexistant, ça ne change pas grand chose, sinon le fait d'avoir "fait tomber un gros" .
Pourquoi vous êtes pas entraîneur d’une équipe de ligue des champions ? Apparemment, vous êtes meilleurs qu’un mec qui a 67% de victoires soit un meilleur ratio que Houillier, ou encore Le Guen, dans une situation bien plus compliquée !
On est pas la ville de guignol par hasard !