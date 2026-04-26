Niakhaté après OL - Auxerre : "On est une équipe de dynamique"

Dominateur mais ayant joué à se faire peur, l'OL a enchaîné une troisième victoire de suite en Ligue 1. Ayant conforté la place de troisième en attendant le match de Lille, Moussa Niakhaté se montre confiant.

Qu'est-ce qu'on retient de cette victoire (3-2) de l'OL contre Auxerre ?

Ce fut un match difficile mais c'est le match auquel on s'attendait. C'est une très belle équipe d'Auxerre. On dit souvent ça et on pense que c'est de la langue de bois, mais vous avez tous vu le match qu'ils ont délivré la semaine dernière à Monaco (2-2). Pour moi, je ne comprends pas comment ils peuvent être à cette place (16e) vu leur qualité. Donc voilà, on est très contents de la victoire.

Malgré votre domination, vous avez eu peur jusqu'au bout...

Si on pouvait ne pas subir, on le ferait, mais dans le foot, on oublie souvent qu'il y a un adversaire en face qui joue son va-tout et eux ils jouent leur survie. Un match, c'est fait de momentums. Il y a des temps forts et des temps faibles. Forcément quand ils marquent le but du 3-2, on sait qu'ils vont pousser. Je pense qu'on a très bien géré ce temps additionnel. Comme je dis, tous les matches sont très compliqués. Lors de nos trois derniers matches aussi, il y aura des périodes durant les 90 minutes qui vont être compliquées.

"Il ne faut pas calculer"

Il y avait quatre finales à jouer, vous avez gagné la première. C'est bon pour la confiance ?

Il reste 210 minutes à jouer, on se doit de se donner à fond. Aujourd'hui (samedi), on a remporté une première finale. On va se reposer, on va travailler le match de Rennes. On est une équipe de dynamiques. On a d'abord enchaîné 13 victoires, puis 9 matches sans victoire, et là on remporte trois matchs. Le classement est ce qu'il est. On a vu à un moment donné qu'on aurait pu mettre huit points à Marseille au mois de février, et finalement on est passé derrière eux. Il ne faut pas calculer, mais juste gagner nos matches et ça se passera bien. »