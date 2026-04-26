Arsenal – OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

Ce dimanche (16h30), la Ligue des champions va offrir une de ces énormes affiches dont elle a le secret. Les championnes d’Europe en titre d’Arsenal reçoivent OL Lyonnes en demi-finale aller à l’Emirates Stadium. Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.

Avant-match :

L’objectif est clair pour les coéquipières de Selma Bacha : retrouver la finale de la Ligue des champions, deux ans après celle perdue face au FC Barcelone (2-0). Jonatan Giraldez n’est plus l’entraîneur des Catalanes, il se trouve désormais sur le banc lyonnais. Pour sa première saison, il a écrasé la phase régulière de Première Ligue avec son équipe, s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France face au PSG et se retrouve en demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal. Tous les voyants sont au vert pour les Lyonnaises, même si l’expression est peut-être mal choisie, prêtes à en découdre dans le Nord de Londres, où elles ont l’habitude de performer.

Giraldez et son staff pourront compter sur la totalité de leur effectif, y compris Inès Benyahia et Tabitha Chawinga, sorties face à Dijon mercredi (4-0), même si un doute subsiste encore concernant ces joueuses qui ont effectué la séance d'avant-match en salle et non sur le terrain.

Les Londoniennes, elles, sont également en forme. Fortes de leur nouveau statut, elles ont répondu aux attentes et sont présentes dans le dernier carré de la compétition reine. Elles ont terminé cinquièmes de la phase de ligue, en ayant notamment perdu leur premier match face à OL Lyonnes (1-2). En quart de finale, elles sont venues à bout du Chelsea de Sonia Bompastor (3-1, 1-0). Le match retour, qui a eu lieu le premier avril, reste d’ailleurs leur dernier match en compétition officielle.

A quelle heure se joue Arsenal – OL Lyonnes ?

Le coup d’envoi sera donné ce dimanche 26 avril à 16h30 à l’Emirates Stadium. Désirée Blanco sera au sifflet de ce choc. C'est la première fois que la Suissesse arbitrera les Lyonnaises.

Sur quelle chaîne voir Arsenal – OL Lyonnes ?

Cette rencontre sera diffusée en clair sur la chaîne L’Equipe et sur Disney+, diffuseur officiel. Le quart de finale retour des Rhodaniennes face à Wolfsburg (4-0 a.p.) avait d’ailleurs réalisé la meilleure audience de la chaîne pour un match de football féminin (632 000 spectateurs de moyenne).