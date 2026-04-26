"La Ligue des champions est proche et loin", pour Tolisso (OL)

Troisième du classement, l'OL est à trois matchs de retrouver la Ligue des champions, après six ans d'absence. Mais pour Corentin Tolisso comme pour l'ensemble des Lyonnais, cet objectif est encore une lointaine pensée.

Encore trois finales à jouer. Samedi, Moussa Niakhaté ne trahissait pas de secret en affirmant que le sprint final serait intense. En gagnant contre Auxerre, l'OL a validé le travail fait contre le PSG et a provisoirement consolidé sa troisième place, en attendant le match de Lille, ce dimanche (17h15). A 270 minutes de la fin de la saison, la formation lyonnaise est bien partie pour retrouver une compétition qui la fuit depuis six ans. "La Ligue des champions ? Elle est proche et en même temps, elle est loin. Il reste trois matches. C'est beaucoup. Il peut se passer beaucoup de choses", a déclaré samedi Corentin Tolisso après la victoire de l'OL contre l'AJA (3-2) lors de la 31e journée de Ligue 1.

"Tous les buts seront importants"

En bon capitaine, le milieu de terrain ne veut pas crier victoire trop vite, car tout est fait pour que ce sprint final se joue jusqu'à la dernière journée du championnat, voire même la dernière seconde. "C'est le sprint final, les fins de saisons sont toujours très intenses. Les joueurs expérimentés comme Moussa (Niakhaté), Clinton (Mata) ou moi-même, devons apporter le calme dans le groupe", a-t-il estimé se déclarant néanmoins "déçu que l'OL ait encaissé un deuxième but" face à Auxerre rappelant "que tous les buts sont importants".

"Se qualifier d'abord pour la Ligue Europa"

Mais en s'imposant dans cette 31e journée, l'OL peut regarder le reste du week-end "plus tranquillement" avec un premier rendez-vous crucial dimanche prochain (20h45) face à Rennes, un concurrent direct. Un match qui pourrait bien valider une présence européenne la saison prochaine, en attendant de viser définitivement la Ligue des champions sur les deux dernières journées. "Je dis qu'il faut avant tout nous qualifier en Ligue Europa, a poursuivi Tolisso. Si nous y parvenons, nous verrons alors ce que nous pouvons accrocher." Chaque chose en son temps donc.