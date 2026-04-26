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Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
Paulo Fonseca lors d’Angers – OL (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Fonseca (OL) a vécu "une victoire étrange" contre Auxerre

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Vainqueur d'Auxerre samedi après-midi, l'OL a pourtant eu quelques frayeurs malgré des Bourguignons loin d'être dangereux. De quoi rendre ce succès "étrange" pour Paulo Fonseca.

    On peut avoir pris trois points, enchaîné une troisième victoire de suite et avoir pourtant une sensation "étrange". Samedi, après le succès de l'OL sur Auxerre (3-2), Paulo Fonseca ne cachait pas ce sentiment particulier, vécu également par les 51 000 spectateurs présents au Parc OL. En s'imposant, les Lyonnais ont plutôt fait respecter la logique de la rencontre, avec une "victoire méritée", mais le coach rhodanien était conscient que son équipe n'avait pas tout maitrisé. "Cette victoire par un but d'écart n’est pas juste au regard de ce qu’on a fait. La première période, on a beaucoup créé, bien joué, mais Auxerre a marqué ce but aussi étrange sur sa première incursion dans notre surface." Une égalisation gag, fruit d'un certain laxisme sur le marquage et d'un coup de billard.

    "On a bien géré la fin de match"

    Mais c'est peut-être bien cela le résumé de cette rencontre dominée par l'OL mais incapables de prendre définitivement le large. Les supporters ont bien pensé respirer pour de bon au moment du doublé de Roman Yaremchuk, mais il aurait fallu pour cela ne pas accepter de subir autant et de se faire des frayeurs inutiles. Sans être dangereux, l'AJA a trouvé le moyen de rester dans le match et d'y croire. Même si Paulo Fonseca estime que son équipe qui a vécu "une fin de match sous pression" a plutôt "bien géré" ce moment compliqué. Les plus cardiaques de supporters ne penseront sûrement pas pareil.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - dim 26 Avr 26 à 9 h 01

      On peut parler de malchance sur le premier but , cafouillage ou Abner en renvoyant tape la poitrine de Mata ce dont profite à Diomandé.
      Ce qui demande à discutions c'est notre emprise sur le jeu durant 30 minutes pour se liquéfier et à dégager en catastrophe , Moreira ne recevant plus de ballon jusqu'à la mi temps , oui une mi temps double face...
      C'est là aussi ou on voit les grands joueurs , Coco rentrant changeant le match mais une fin de match pour Auxerre ou on a eu du mal à gérer cette fin...

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