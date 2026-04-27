Ligue 1 : l'OL prend encore des points sur l'OM et Monaco

Ayant mis sous pression ses concurrents à l'Europe, l'OL a eu des bonnes nouvelles et d'autres moins bonnes au sortir de cette 31e journée de Ligue 1. Une course à trois semble se détacher pour la Ligue des champions.

Corentin Tolisso et Paulo Fonseca savouraient ce match un samedi à 15h. En faisant le travail, non sans mal, contre Auxerre (victoire 3-2), l'OL pouvait vivre un week-end "tranquille" avec le sentiment du travail bien fait. Il ne restait plus qu'à observer ce que feraient les concurrents dans cette course à l'Europe et à la Ligue des champions. Pour ce qui est de la coupe aux grandes oreilles, c'est plus ou moins le statu quo. Cependant, la bataille semble désormais se limiter à trois équipes : l'OL, Lille, vainqueur au Paris FC, et Rennes, tombeur du FC Nantes en fin de match (2-1). Toutefois, dans cette Ligue 1, il ne faut jurer de rien. Même si un seul point sépare ces trois clubs, rien ne dit que derrière ça ne reviendra pas fort sur les trois dernières journées.

Un OL - Rennes plus que jamais décisif dimanche prochain

Néanmoins, ce week-end donne le sentiment d'avoir conforté un futur européen aux Lyonnais. Septième après son nul à Toulouse, Monaco accuse six points de retard sur l'OL. De son côté, l'OM a été accroché par Nice à la maison dimanche soir (1-1) et pointe à présent à quatre unités de l'autre Olympique à la sixième place. Pas d'avance définitive, mais un gros pas de fait malgré tout. Qu'on se le dise, le choc contre Rennes dimanche soir (20h45) à Décines va valoir son pesant d'or. La possibilité de mettre les Bretons à quatre longueurs à deux journées de la fin a de quoi mettre l'eau à la bouche pour s'ouvrir définitivement les portes du Top 4.