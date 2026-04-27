Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : Endler, la dure loi de la gardienne

Auteure de trois parades importantes dimanche pour maintenir OL Lyonnes à flot, Christiane Endler a malheureusement connu la dure réalité du poste de gardienne. Ses deux erreurs d'appréciation plombent le bilan lyonnais contre Arsenal avant le match retour.

De notre envoyé spécial à Londres.

Le sarcasme du public londonien à chaque ballon touché en disait beaucoup sur la situation. Dimanche après-midi, les supporters d'Arsenal n'ont pas manqué l'occasion de se payer Christiane Endler, une fois l'avantage retrouvé par les Gunners à dix minutes de la fin (2-1). En l'espace de deux interventions, la gardienne chilienne est passée d'un statut de protagoniste positive à celui diamétralement opposé. La défaillance a été collective à l'Emirates Stadium, comme l'a souligné Jonatan Giraldez, mais malheureusement, tous les projecteurs se dirigeront vers la numéro 1 d'OL Lyonnes d'ici au match retour. Pourquoi ? Parce qu'elle occupe un poste dans lequel la moindre erreur se paie cash et quand il y en a deux dans la même rencontre, difficile de passer à côté.

Déjà coupable il y a un an dans le match retour à Décines

Avant le match, la Chilienne avait pourtant partagé son excitation de jouer une nouvelle demi-finale de Ligue des champions, un "match qu'on attend toujours avec impatience". Pour le coup, Endler avait plutôt joint les actes aux paroles. Pas vraiment mise en danger dans le premier acte malgré la domination d'Arsenal, elle avait plutôt bien utilisé son pied pour trouver des points de fixation avec Korbin Shrader ou Ada Hegerberg.

Mais, dans les grandes rencontres comme une demi-finale européenne, on attend de grandes gardiennes et pendant près d'une heure, le public de l'Emirates Stadium n'a pas été loin d'haïr la gardienne lyonnaise. Par deux fois, elle s'est interposée devant Olivia Smith (50e, 54e) empêchant la vague londonienne de déferler encore plus qu'il n'en faut dans ce retour des vestiaires. Et puis, patatras à la 58e... Un coup franc anodin et sans force de Mariona Caldentey pour tenter une combinaison avec Stina Blackstenius s'est transformé en une égalisation gag pour Arsenal, Endler ratant complètement son intervention.

Hegerberg : "C'est une grande dame, on est avec elle"

Dans un autre monde et sans expérience, cela aurait pu couler le moral de toute joueuse. Mais, comme pour mieux faire taire les détracteurs, Christiane Endler a sorti les parades qu'il fallait devant Foord par deux fois (73e, 81e). Des interventions salvatrices pour maintenir le 1-1 et donc toutes les chances de qualification. Oui mais voilà, les railleries du public des Gunners à chaque ballon touché du pied, comme pour attendre une nouvelle boulette, ont trouvé un écho sur le terrain. Elle n'est pas la seule fautive puisque la passe mal ajustée de Lindsey Heaps, le manque de réactivité d'Engen ont joué sur ce nouveau but "bizarre" de Smith.

Cinq parades réduites à néant par deux erreurs, grossières certes. Arsenal, décidément pas l'adversaire favori d'Endler, déjà coupable la saison passée lors du match retour à Décines. Le passé est le passé et désormais, la vraie réponse sera sur le terrain samedi prochain (15h). Une réponse de grande joueuse alors que le vestiaire lui a déjà apporté son soutien. "C'est une grande dame. C'est une grande gardienne. On est derrière elle. Elle est derrière nous, comme elle l'a été tellement de fois avec ses arrêts extraordinaires. On perd ensemble et on gagne ensemble", nous a déclaré Ada Hegerberg. L'unité plus forte que l'adversité ?