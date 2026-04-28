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Carles Martinez Novell durant le match de Ligue Europa de Toulouse
Carles Martinez Novell durant le match de Ligue Europa de Toulouse (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Toulouse - OL : un Toulousain devrait être suspendu lors de la 33e journée

  • par Gwendal Chabas

    • En fin de match lors de Toulouse - Monaco (2-2), Mário Sauer a pris un carton jaune. Un 5e avertissement qui devrait priver le milieu de terrain de la réception de l'OL le 10 mai.

    Du côté de l'Olympique lyonnais, Ruben Kluivert, Afonso Moreira et Ainsley Maitland-Niles sont en sursis sur cette fin de saison. Le prochain carton jaune sera synonyme de suspension pour la dernière journée face à Lens ou lors de l'exercice 2026-2027 (s'ils sont encore là). À moins d'une exclusion contre Rennes, l'OL n'a toutefois rien à craindre pour son déplacement à Toulouse le dimanche 10 mai.

    Lors de l'avant-dernière rencontre de 2025-2026, le Téfécé reçoit des Rhodaniens en quête du podium. Pour ce rendez-vous, les hommes de Carles Martínez Novell ne seront pas au complet. En effet, il leur manquera Mário Sauer dans l'entrejeu. Le Slovaque a reçu son cinquième avertissement depuis août 2025, ce qui équivaut désormais à une suspension d'une partie.

    Un remplaçant très utilisé

    Il a écopé de cette "biscotte" contre Monaco samedi soir, en toute fin de match (2-2). Le milieu de terrain pourra jouer dimanche à Strasbourg, mais pas dans deux semaines. Sa punition handicapera-t-elle les Toulousains ? Le joueur de 21 ans est certes souvent utilisé par son entraîneur (28 apparitions), mais surtout comme joker (19 entrées en jeu).

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