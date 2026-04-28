Ligue 1 : Dominik Greif (OL) dépassé sur les clean sheets

Comptant parmi les meilleurs gardiens de la saison en Ligue 1, Dominik Greif impressionne notamment par ses clean sheets. Mais ce week-end, l'un de ses confrères l'a dépassé.

À moins d'une décision improbable, Dominik Greif sera dans la discussion des meilleurs gardiens de Ligue 1 lors des Trophées UNFP en fin de saison. Sera-t-il le grand lauréat en 2026 ? Charge aux votants d'en décider. En tout cas, il pourrait finir l'exercice comme étant le portier ayant réalisé le plus de clean sheets. Une bonne indication pour mesurer les performances à ce poste.

À la tête de la troisième meilleure défense du championnat (32 réalisations encaissées, comme Lens qui a un match de moins), le Slovaque s'impose comme une valeur sûre. Sans oublier Rémy Descamps, qui a bien contribué. L'ancien de Majorque a réussi à boucler 11 rencontres sans prendre de but, soit 42% des 26 parties disputées. Le meilleur pourcentage chez les joueurs ayant disputé plus de 20 matchs.

Lutte PSG - OL chez les clubs

Moins souverain ce week-end contre Auxerre (3-2), pas trop aidé par ses défenseurs non plus, Dominik Greif a été doublé au classement des "blanchiments". En tête depuis quelques semaines, il est désormais derrière le Lillois Berke Özer. Le Turc en compte 12 après Paris FC - Lille dimanche (0-1). Derrière les deux hommes, on retrouve un trio : Hervé Koffi (Angers), Robin Risser (Lens) et Brice Samba (Rennes) à 10.

Une belle lutte se dessine donc sur les trois dernières affiches. Chez les clubs, on assiste à un duel entre le PSG (16 clean sheets) et l'OL (15). Les Parisiens ont d'ailleurs pris les devants samedi en battant Angers 3 à 0. Dans la course à la Ligue des champions, voilà une arme que les Rhodaniens seraient bien inspirés de maintenir jusqu'au bout.