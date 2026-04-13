L’OL, meilleur élève du top 5 européen sur les clean sheets

Face à Lorient ce dimanche (2-0), l’OL a réalisé son quinzième clean sheet de la saison en Ligue 1. C’est bien simple, parmi les équipes des cinq grands championnats, personne ne fait mieux.

Le quinzième clean sheet de l’OL en Ligue 1 cette saison relève quasiment du miracle. Un miracle slovaque, qui répond au nom de Greif. Dominik, de son prénom, a encore livré une prestation XXL, dimanche soir, à Décines face au FC Lorient (2-0). Le portier slovaque a été très juste balle au pied et a surtout réalisé deux parades exceptionnelles face à Bamba Dieng, d’abord, puis face à Arthur Avom en seconde période. Si l’OL est aussi solide cette saison, c’est en grande partie grâce à lui. Il est le gardien de Ligue 1 qui a réalisé le plus de clean sheets cette saison, avec 11, devant des gardiens comme Robin Risser, Hervé Koffi ou encore Berke Özer (10).

Une solidité collective

Au-delà des performances individuelles de Greif ou encore de Niakhaté, plus en difficulté hier face aux Merlus, c’est le travail de Paulo Fonseca et de son staff qui est à souligner. L’OL n’avait d’ailleurs plus réalisé 15 clean sheets en Ligue 1 depuis la saison 2017/2018, sous les ordres de Bruno Genesio. "Pendant le retour de la trêve, le coach a fait un long discours sur l’aspect défensif. Nous avons enfin retrouvé cette solidité défensive, et on vient d’enchaîner deux matchs sans prendre de but, c’est positif", a souligné le gardien lyonnais après la rencontre face au FCL. Alors qu’elle était une faiblesse depuis quelques saisons, l’étanchéité de la défense rhodanienne est aujourd’hui l’une des forces de l’OL. "Quand vous n’encaissez pas de but, c’est aussi plus facile pour se projeter sur la phase offensive, d’être plus agressif dans cette partie du terrain". La meilleure attaque serait-elle la défense ?

Un record dans le Big 5

En tout cas, l’OL fait mieux que rivaliser avec les plus gros cadors du football européen, car aucune équipe des cinq grands championnats n’a gardé sa cage inviolée dans leur championnat domestique autant de fois que les Lyonnais cette saison. Pas même Arsenal, l’Inter ou le Bayern Munich. Une statistique impressionnante et un chiffre qui monte à 22 toutes compétitions confondues. Quatorze avec Greif dans les buts et huit avec Rémy Descamps. Preuve que la solidité lyonnaise ne résulte pas seulement des performances solides de son numéro 1 slovaque.