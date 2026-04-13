À l’occasion de la réception d’Auxerre le samedi 25 avril (15h), l’Olympique Lyonnais proposera une journée inédite dédiée à la gastronomie lyonnaise, avec notamment un mâchon organisé au stade avant le coup d’envoi.

Pour la 31e journée de Ligue 1, l’OL propose une expérience immersive autour de la gastronomie. À travers une programmation en trois temps, le club souhaite réunir les supporters autour d’un moment de convivialité. Dans une ville où la cuisine occupe une place centrale, ce rendez-vous se veut autant festif que culturel. Comme le football, la gastronomie est ici présentée comme un vecteur de partage et de transmission, au cœur de l’identité lyonnaise.

Un mâchon inédit à Décines

Le Parc OL accueillera pour la première fois un mâchon. Inspiré d'une tradition héritée des canuts lyonnais, ce mâchon se déroulera de 9h30 à 12h30 dans un salon du stade. Accessible aux détenteurs d’un billet de match (places limitées), cet événement proposera une immersion dans la culture locale à travers un repas typiquement lyonnais. Une initiative originale qui s’inscrit dans la volonté du club de valoriser le patrimoine régional.

Une offre culinaire revisitée sur le parvis

À partir de 13h, les supporters pourront profiter d’une offre de restauration entièrement repensée aux couleurs de la gastronomie lyonnaise. Les classiques du stade laisseront place à des spécialités locales : saucisson lyonnais, andouillettes, grattons ou encore desserts à base de praline. Le parvis du stade accueillera des animations culinaires. Enfin, les supporters rejoindront les tribunes pour le coup d’envoi à 15 de la rencontre entre l'OL et Auxerre.