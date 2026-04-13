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Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

OL Académie : malgré les absences, les U19 féminines recollent à la tête

  • par David Hernandez

    • Bien que privées de certaines internationales U19, les joueuses d’OL Lyonnes ont fait une très belle opération au classement. La victoire à Montpellier (0-3), combinée au nul du PSG, permet à la formation rhodanienne de recoller au club parisien en tête de la phase Elite et de croire à un nouveau titre.

    Il faudra faire mieux, voire aussi bien, sur les deux prochaines journées. À trois matchs de la fin du championnat, les U19 d’OL Lyonnes ont réussi à se relancer dans la course au titre et peuvent espérer rafler la mise le 31 mai prochain à Meyzieu contre le PSG. Le club parisien, en tête depuis le début de la phase Elite, marque le pas depuis deux rencontres avec une défaite et un nul. Cela a fait les affaires lyonnaises qui ont comblé les trois points d’écart qui séparaient les deux formations tout en haut du classement. L’objectif pour les joueuses de Rachel Saïdi est désormais de faire un sans-faute sur les trois dernières journées pour espérer s’offrir un nouveau titre dans la catégorie, après avoir laissé la couronne la saison passée.

    Le PSG et OL Lyonnes se retrouvent en demi-finale de Coupe de France U18

    Ce revirement de situation s’explique donc par le coup de mou parisien mais aussi le sursaut d’orgueil d’OL Lyonnes. Dimanche, le déplacement à Montpellier n’avait pourtant rien d’une formalité. Si elles ne jouent pas tout le temps avec leur catégorie d’âge, Romane Rafalski, Maïssa Fathallah, Alexane Lambert et Océane Moreau-Tranchant faisaient quand même défaut, avec la trêve internationale et les qualifications pour l’Euro U19. Cela n’a pas empêché le club lyonnais de s’imposer tranquillement 3-0 dans l’Hérault.

    Rachel Saïdi a encore pu compter sur le sens du but de Yasmine Benseba, autrice d’un doublé (27e et 65e). Maelys Ane avait de son côté fait le break juste avant l’heure de jeu. À égalité au classement avec 16 points, les U19 d’OL Lyonnes et du PSG se retrouveront rapidement. En attendant de penser au match certainement décisif du mois de mai, les deux équipes s’affronteront dimanche prochain (14h) en Île-de-France pour les demi-finales de la Coupe de France U18.

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