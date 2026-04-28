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Camille Marmillot, joueuse d’OL Lyonnes (@Compte Instagram de la joueuse)

France U19 : trois Lyonnaises retenues pour un stage

  • par Gwendal Chabas

    • Privée d'Euro, l'équipe de France U19 organisera un stage du 4 au 6 mai prochain. Trois joueuses d'OL Lyonnes y participeront, dont Camille Marmillot, récemment vue avec les professionnelles.

    Ce sera évidemment bien moins palpitant, mais ce rassemblement servira à travailler sur les défauts de cette formation. Éliminée avant la phase finale de l'Euro, la France U19 ne disputera pas la compétition continentale au printemps. À la place, les joueuses de Philippe Joly se rendront donc à un stage du côté de Clairefontaine.

    Elles seront 22 au total à y prendre part. Ce rassemblement durera trois jours, du lundi 4 au mercredi 6 mai. Dans la liste, nous retrouvons trois footballeuses d'OL Lyonnes : Alexane Lambert, la gardienne, et Océane Moreau Tranchant, une défenseure. Elles étaient toutes les deux titulaires avec la réserve rhodanienne ce week-end. Camille Marmillot aussi sera de la partie, elle qui a joué avec les U19 contre Saint-Étienne après avoir vécu sa première chez les pros face à Dijon.

    Pas d'incidence sur OL Lyonnes

    Les trois membres de la génération 2008 ne manqueront aucune affiche avec leur club. En effet, l'équipe B lyonnaise disputera le 3 mai son choc sur la pelouse de l'AS Cannes. Les U19, elles, devront patienter jusqu'au 24 mai avant de refouler les pelouses, à Nantes.

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