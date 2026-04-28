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Estéban Lepaul à Rennes
Estéban Lepaul à Rennes (@Stade Rennais)

Estéban Lepaul (Rennes) face à l’OL, attention à la menace

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Avant d’exploser à Angers et de devenir à Rennes l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1, Estéban Lepaul a connu un parcours pour le moins cabossé. Passé par le centre de formation lyonnais, il retrouve l’OL ce dimanche (20h45).

    La tradition va-t-elle se poursuivre ? 87 ex-pensionnaires de l'équipe ont déjà marqué en compétition officielle face à l’OL. Sinaly Diomandé avec Auxerre samedi (3-2) a porté le total à 177 réalisations. Alors oui, on ne va pas commencer à compter les buts de ceux passés par la maison sans y disputer la moindre minute en professionnel. Mais la symbolique, elle, reste.

    Un compteur face à l'OL pas encore ouvert

    Dimanche, Estéban Lepaul va disputer sa quatrième partie face à l’Olympique lyonnais. Jusqu'ici, il n’a pas inscrit le moindre but contre son club formateur, qu'il a fréquenté de 2015 à 2020. Il était titulaire en septembre dernier avec Rennes pour la première défaite rhodanienne de la saison (3-1). Il était aussi présent avec Angers lors des adieux d’Alexandre Lacazette en mai dernier (2-0), tout comme au match aller. Les Angevins n’avaient pas non plus marqué, et Georges Mikautadze avait inscrit un but somptueux en fin de rencontre (3-0). Comme le Géorgien, Lepaul est un numéro 9 de la génération 2000 passé par l’Académie mais non conservé. Les dirigeants ont préféré misé sur un autre avant-centre de talent formé à Lyon, Amine Gouiri.

    Les trois sont désormais des attaquants référencés au plus haut niveau. Lepaul est même aujourd’hui le meilleur buteur du championnat, avec 18 réalisations, et pas grand monde n’aurait parié là-dessus quelques années en arrière, si ce n’est lui-même.

    Un mental exceptionnel

    En mai 2020, il est touché par un drame personnel, la perte de son père, Fabrice, ancien joueur professionnel. Quelques mois plus tard, il n’est pas conservé par l’OL et rebondit à Épinal en National 2, à l’âge de 20 ans. Performant, il rejoint Orléans en National et réalise une bonne première saison, avec huit buts inscrits. La deuxième est plus compliquée, il retourne donc à Épinal, alors promu au troisième niveau du football français. C’est l'exercice de l’éclosion. Ou plutôt la demi-saison, car après seize apparitions et douze réalisations, il rejoint le SCO à l’hiver 2024. Il participe à la montée en Ligue 1 des Angevins, puis réalise un premier exercice plein dans l’élite avec neuf buts au compteur.

    Suffisant pour attirer l’attention de nombre de grosses cylindrées, dont Rennes. Les Bretons ont misé un peu plus de 13 M€ sur le natif d’Auxerre, qui, il semblerait, le leur rend bien. Estéban Lepaul est en feu depuis l’arrivée de Franck Haise, qui l’associe régulièrement à Breel Embolo à la pointe du 4-4-2 qui fait la réussite du SRFC ces dernières semaines.

    La Coupe du monde en ligne de mire ?

    Le 3 mai, il aura l’occasion de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. En cas de victoire son équipe dépasserait l’Olympique lyonnais au classement et ferait un énorme pas vers la Ligue des champions. Il ne lui manque que ça, et l’équipe de France. Un meilleur réalisateur de Ligue 1 français peut se trouver au cœur des débats liés à une liste pour une Coupe du monde, même en cas de féroce concurrence. Une liste qui, en l’occurrence, approche à grands pas.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - mar 28 Avr 26 à 11 h 58

      Il sera jamais dans la liste de Deschamps !

      Signaler
      1. Quand je pense a Ferland
        Quand je pense a Ferland - mar 28 Avr 26 à 12 h 03

        Il y a une place laissée vacante par Hugo Ekitiké mais on sait tous que ça va être le bon gars Randal Kolo Muani qui ira à la Coupe du Monde à la place de joueurs qui ont le vent en poupe.
        Vivement que le règne de la Déch' se termine.
        J'oubliais presque le plus important... 5 buts en 37 matchs pour Kolo Muani en 2025/2026 et notamment un seul en Premier League en 26 matchs...

        Signaler

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