OL Lyonnes : trois joueuses en séance de dédicaces ce mercredi

À quelques heures de Nantes - OL Lyonnes mercredi (19h), Selma Bacha, Melchie Dumornay et Liana Joseph seront en dédicaces à la boutique OL de Bellecour de 16h à 17h.

C'est un contexte peu commun que celui de la prochaine séance de dédicaces organisée par OL Lyonnes. Ce mercredi, trois joueuses de l'effectif de Jonatan Giraldez vont prendre place dans la boutique OL de Bellecour, à quelques heures d'une affiche de Première Ligue. Les Rhodaniennes se déplacent à Nantes à 19 heures pour une affiche qui risque grandement d'être celle de la demi-finale du championnat entre les premières et les quatrièmes de la phase régulière. Ce duel se situe aussi en plein milieu d'une autre demi-finale, celle de la Ligue des champions face à Arsenal. Les coéquipières d'Ada Hegerberg se sont inclinées à l'Emirates Stadium (2-1) lors du match aller dimanche, mais tout reste possible.

Bacha et Dumornay absentes à Nantes

Les Lyonnaises recevront les Londoniennes samedi à 15 heures au Parc OL. Elles auront bien besoin de la force de leurs supporters. Trois d'entre elles auront l'occasion d'en rencontrer une partie ce 29 avril. Selma Bacha, Melchie Dumornay et Liana Joseph ne seront donc pas du déplacement en Loire-Atlantique. L'occasion de recharger les batteries pour préparer au mieux la réception cruciale d'Arsenal ? Ce sera surtout vrai pour les deux dernières nommées. La jeune attaquante, elle, est encore en phase de réathlétisation après sa rupture du ligament croisé.

Toutes les infos pratiques :

Séances de dédicaces avec Selma Bacha, Melchie Dumornay et Liana Joseph, à la boutique OL de Bellecour, 85 rue du Président Édouard Herriot, 69002, Lyon, ce mercredi 29 avril de 16h à 17h.