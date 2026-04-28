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Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
Selma Bacha lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL Lyonnes : trois joueuses en séance de dédicaces ce mercredi

  • par Tristan Le Pezennec
  • 5 Commentaires

    • À quelques heures de Nantes - OL Lyonnes mercredi (19h), Selma Bacha, Melchie Dumornay et Liana Joseph seront en dédicaces à la boutique OL de Bellecour de 16h à 17h.

    C'est un contexte peu commun que celui de la prochaine séance de dédicaces organisée par OL Lyonnes. Ce mercredi, trois joueuses de l'effectif de Jonatan Giraldez vont prendre place dans la boutique OL de Bellecour, à quelques heures d'une affiche de Première Ligue. Les Rhodaniennes se déplacent à Nantes à 19 heures pour une affiche qui risque grandement d'être celle de la demi-finale du championnat entre les premières et les quatrièmes de la phase régulière. Ce duel se situe aussi en plein milieu d'une autre demi-finale, celle de la Ligue des champions face à Arsenal. Les coéquipières d'Ada Hegerberg se sont inclinées à l'Emirates Stadium (2-1) lors du match aller dimanche, mais tout reste possible.

    Bacha et Dumornay absentes à Nantes

    Les Lyonnaises recevront les Londoniennes samedi à 15 heures au Parc OL. Elles auront bien besoin de la force de leurs supporters. Trois d'entre elles auront l'occasion d'en rencontrer une partie ce 29 avril. Selma Bacha, Melchie Dumornay et Liana Joseph ne seront donc pas du déplacement en Loire-Atlantique. L'occasion de recharger les batteries pour préparer au mieux la réception cruciale d'Arsenal ? Ce sera surtout vrai pour les deux dernières nommées. La jeune attaquante, elle, est encore en phase de réathlétisation après sa rupture du ligament croisé.

    Toutes les infos pratiques :

    Séances de dédicaces avec Selma Bacha, Melchie Dumornay et Liana Joseph, à la boutique OL de Bellecour, 85 rue du Président Édouard Herriot, 69002, Lyon, ce mercredi 29 avril de 16h à 17h.

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    5 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mar 28 Avr 26 à 12 h 55

      Training... 👏🤗
      https://www.instagram.com/p/DXpRmdIjHXx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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    2. isabielle
      isabielle - mar 28 Avr 26 à 13 h 14

      où on voit bien le "marquage très rapproché" des Gunners féminines... 🙃
      https://www.instagram.com/p/DXo8Dz6jKrZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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      1. dede74
        dede74 - mar 28 Avr 26 à 13 h 20

        Salut isa, sur la photo 3 ou 4, une joueuse, qui semble être Alice Sombath, a le genou droit strappé, est-ce bien elle ?
        Je ne me souviens pas l'avoir vue blessée.

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        1. dede74
          dede74 - mar 28 Avr 26 à 13 h 30

          Am mais, tu as ajouté l'autre lien pendant que j'écrivais !

    3. isabielle
      isabielle - mar 28 Avr 26 à 13 h 31

      Happy birthday Ellie (même si elle est partie !... 😉) 26 ans 🤗
      https://www.instagram.com/p/DXqwvFigqd9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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