Arsenal ne veut pas crier victoire trop vite contre OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dominateur dans le jeu dimanche après-midi, Arsenal a renversé la situation contre OL Lyonnes avec une victoire 2-1. Néanmoins, les Gunners s’attendent à un match retour d’un autre calibre de leurs adversaires.

    De notre envoyé spécial à Londres.

    Depuis des années, le FC Barcelone est érigé comme le rival d’OL Lyonnes. Mais Arsenal se pose désormais comme un sérieux candidat ou plutôt comme une sérieuse bête noire. Dimanche, les Gunners ont une nouvelle fois fait déjouer les Fenottes (2-1) et ont pu retourner une situation mal embarquée en première période. Malgré la domination londonienne, ce sont bien les Lyonnaises qui sont rentrées devant à la mi-temps grâce à Jule Brand. Tout sauf une surprise de Renée Slegers, consciente que "ce match allait être compliqué, face à un adversaire très fort".

    Cependant, porté par plus de 25 000 spectateurs et un discours certainement stimulant à la pause, Arsenal a réussi à revenir dans le match et même prendre les commandes à dix minutes de la fin. Deux réalisations sur lesquelles on ne peut occulter la responsabilité des Lyonnaises, mais l’entraîneure néerlandaise n’a pas voulu charger Christiane Endler, jugeant que "ce n’était pas que de la réussite. Sur le premier but, c'est difficile pour une gardienne parce que le ballon passe devant et qu'il y a des joueuses qui courent". Sur le deuxième, il y a un bon pressing de notre part".

    Avec un avantage d’un but, Arsenal a "voulu profiter du fait de jouer à l’Emirates" pour prendre un avantage. Un court mais précieux ascendant avant de se rendre à Décines ce samedi 2 mai pour la manche retour. Dans les rangs londoniens, on ne veut en tout cas pas penser que la messe est dite. "Ce n’est que la mi-temps", a rappelé Renée Slegers. 90 minutes ou plus pour tout changer du côté d'OL Lyonnes.

    1 commentaire
    1. seb.66
      seb.66 - lun 27 Avr 26 à 13 h 44

      Oui mais elle vont mettre le bus et tenter de contrer en transition.
      On s'est mis en danger en s'arrêtant de jouer et en perdant le contrôle du match.
      Alors qu'en continuant à agresser les angloises on ne risquait pas plus, voire moins et on pouvait aggraver la marque aussi !
      Là c'est le contraire alors qu'il aurait fallu les prendre à la gorge de nouveau au retour des vestiaires.
      Mais en avions-nous les moyens physiques et techniques ?

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