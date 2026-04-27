Actualités
Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : un Tolisso en mode MVP ! Êtes-vous surpris par sa saison ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Capitaine exemplaire de l'OL, Corentin Tolisso a encore été décisif samedi contre Auxerre. Depuis deux saisons, le milieu a retrouvé son niveau, au point de voir son nom associé à un retour en équipe de France. Sa saison vous surprend ou non ?

    Le Monsieur Plus de cette formation. Non, il n'est pas question d'Endrick, dont les attentes ont été élevées dès son arrivée à l'OL cet hiver. On parle bien de Corentin Tolisso, capitaine par l'exemple de cet OL 2025-2026 qui n'en finit pas de surprendre. Samedi, contre Auxerre (3-2), le milieu de terrain a encore montré qu'il était le patron de cette formation. Il n'a pourtant joué qu'une demi-heure, mais ce fut suffisant pour remettre l'OL devant au score avant de délivrer un joli centre pour le doublé de Roman Yaremchuk.

    Impliqué désormais sur 17 buts lyonnais cette saison, Tolisso a retrouvé une influence statistique comme à sa grande heure avant son départ au Bayern Munich en 2017. S'il assure ne plus vouloir parler de l'équipe de France d'ici à la liste pour la Coupe du monde, son nom revient forcément dans la discussion. À bientôt 32 ans, Corentin Tolisso réalise-t-il sa meilleure saison ?

    Vous pouvez réagir à cette question dans l'espace dédié aux commentaires, mais aussi au sondage ci-dessous. Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

    OL : êtes-vous surpris par la saison de Corentin Tolisso ?

    Chargement ... Chargement ...
    à lire également
    Endrick lors d'OL - Auxerre
    OL : Endrick "a enfin trouvé le bonheur"
    2 commentaires
    1. Avatar
      Olisev - lun 27 Avr 26 à 12 h 31

      Oui quand même parce qu'un tel niveau c'est fantastique !
      Qui l'eut cru quand il est revenu ?
      Merci capitaine

      Signaler
    2. J.F.ol
      J.F.ol - lun 27 Avr 26 à 12 h 48

      J'adore DD, tout le monde ici le sait, maintenant, je suis scandalisé qu'il préfère un tocard comme camavinga a tolisso
      Pour tchouameni, je n'irai pas a dire que c'est un tocard car il est quand meme d'un niveau moyen assez fiable mais meme lui, franchement, tolisso me paraît un meilleur choix

      Et tolisso se sait être passeur et buteur, ça n'a pas de prix un joueur comme lui !!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : un Tolisso en mode MVP ! Êtes-vous surpris par sa saison ? 12:30
    Endrick lors d'OL - Auxerre
    OL : Endrick "a enfin trouvé le bonheur" 11:45
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Académie : week-end faste pour les jeunes OL Lyonnes 11:00
    Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann (OL) contre Saint-Etienne
    L'OL dépasse l'ASSE au nombre de victoires en Ligue 1 10:15
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    Averti lors d'OL - Auxerre, Kluivert en sursis sur la fin de saison 09:30
    Ada Hegerberg avertie lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Hegerberg après Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : "Comprendre que tout n'est pas fini" 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Ligue 1 : l'OL prend encore des points sur l'OM et Monaco 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Christiane Endler face à Ingrid Engen et Stina Blacksteinus lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : Endler, la dure loi de la gardienne 07:30
    Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : Bacha, Dumornay et Chawinga n’étaient pas à 100% 26/04/26
    Jonatan Giraldez lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Giraldez après Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : "Une deuxième mi-temps pas au niveau de la Ligue des champions" 26/04/26
    Christiane Endler percute Ingrid Engen lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes se saborde contre Arsenal, mais reste en vie 26/04/26
    Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Arsenal - OL Lyonnes : un trio américain au milieu, Bacha sur le banc 26/04/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Auxerre (3-2) : Niakhaté regrette les sifflets contre Tessmann 26/04/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve n'a pas fait le poids à Alès 26/04/26
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : samedi, l’OL a fait un grand pas vers l’Europe 26/04/26
    Kadidiatou Diani (OL) félicitée par Damaris après son but contre Arsenal
    Ligue des champions : face à Arsenal, OL Lyonnes connaît la recette 26/04/26
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    Niakhaté après OL - Auxerre : "On est une équipe de dynamique" 26/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut