OL : un Tolisso en mode MVP ! Êtes-vous surpris par sa saison ?

Capitaine exemplaire de l'OL, Corentin Tolisso a encore été décisif samedi contre Auxerre. Depuis deux saisons, le milieu a retrouvé son niveau, au point de voir son nom associé à un retour en équipe de France. Sa saison vous surprend ou non ?

Le Monsieur Plus de cette formation. Non, il n'est pas question d'Endrick, dont les attentes ont été élevées dès son arrivée à l'OL cet hiver. On parle bien de Corentin Tolisso, capitaine par l'exemple de cet OL 2025-2026 qui n'en finit pas de surprendre. Samedi, contre Auxerre (3-2), le milieu de terrain a encore montré qu'il était le patron de cette formation. Il n'a pourtant joué qu'une demi-heure, mais ce fut suffisant pour remettre l'OL devant au score avant de délivrer un joli centre pour le doublé de Roman Yaremchuk.

Impliqué désormais sur 17 buts lyonnais cette saison, Tolisso a retrouvé une influence statistique comme à sa grande heure avant son départ au Bayern Munich en 2017. S'il assure ne plus vouloir parler de l'équipe de France d'ici à la liste pour la Coupe du monde, son nom revient forcément dans la discussion. À bientôt 32 ans, Corentin Tolisso réalise-t-il sa meilleure saison ?

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