OL : Endrick "a enfin trouvé le bonheur"

Douglas Ramos, le père d’Endrick, a rappelé dans une interview donnée à ESPN à quel point son fils était heureux à Lyon. Suffisant pour continuer l’histoire le temps d’une saison ?

Restera ou restera pas ? L’avenir d’Endrick semble tout de même s’écrire loin de Lyon, mais comme le dit l’adage, tout va très vite dans le football. Le brésilien de 19 ans s’est en tout cas bien adapté aux spécificités du football français, et il performe fort. Après avoir démarré en trombe et enchaîné les victoires avec l’OL, il avait connu une grosse période de moins bien, dans le jeu mais aussi au niveau de ses statistiques. Une période qui coïncidait d’ailleurs avec la très mauvaise série des Gones, qui n’avaient pas gagné durant neuf matchs.

Décisif quatorze fois en 18 matchs avec le maillot lyonnais, son prêt reste une réussite, malgré une frustrante impression qu’il pourrait faire mieux, encore.

Jouer au football, tout ce qui compte pour la star brésilienne

En tout cas, Endrick a l’air épanoui dans le Rhône. C’est en tout cas ce qu’a affirmé son père, Douglas Ramos, au micro d’ : "Il a enfin trouvé le bonheur. Nous sommes tous heureux, c'est le plus important. Endrick dit souvent que son terrain de jeu, c'est le terrain de football. Ce qu'il voulait, c'était jouer au football. D'une certaine façon, au Real, on lui a retiré son terrain de jeu."

En quête de temps de jeu, le Brésilien a trouvé ce qu’il recherchait à Lyon, en vue de la Coupe du Monde cet été. Il a pu se montrer, prouver à Carlo Ancelotti, le sélectionneur de la Seleção, qu’il était une véritable option pour animer l’attaque brésilienne. « Les attentes sont très élevées, et après le match contre le PSG, Ancelotti a encore plus de soucis à se faire, a souligné Douglas Ramos. Mais Endrick garde les pieds sur terre. Il pense que s'il joue bien lors des quatre prochains matches avec Lyon, il pourra participer à la Coupe du monde ».

Plus que trois rencontres avec le maillot lyonnais ?

Il lui en reste trois désormais avec l’OL. Sauf s’il prolongeait l’aventure. Une rumeur qui circule depuis son arrivé entre Rhône et Saône mais qui semble quand même relever de l’utopie. Sauf si le club lyonnais parvenait à se qualifier en Ligue des champions pour la première fois depuis sept ans ? Le jeune brésilien a tranquillement évacué la question en maniant habilement la langue de bois dans une interview donnée à Canal+ : "En réalité, je ne sais pas. On est parti sur un prêt de six mois. Si je dois retourner au Real Madrid, le fais avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j’irai ailleurs. J’espère vraiment qu’on va pouvoir qualifier Lyon en Ligue des champions, c’est là où est sa place".

Une manière de maintenir sa concentration sur ses objectifs du moment, c’est vrai, mais aussi de rappeler ses aspirations futures, qui ne semblent pas vraiment concerner l’Olympique lyonnais.