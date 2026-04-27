Actualités
Endrick lors d'OL - Auxerre
Endrick lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : Endrick "a enfin trouvé le bonheur"

  • par Tristan Le Pezennec

    • Douglas Ramos, le père d’Endrick, a rappelé dans une interview donnée à ESPN à quel point son fils était heureux à Lyon. Suffisant pour continuer l’histoire le temps d’une saison ?

    Restera ou restera pas ? L’avenir d’Endrick semble tout de même s’écrire loin de Lyon, mais comme le dit l’adage, tout va très vite dans le football. Le brésilien de 19 ans s’est en tout cas bien adapté aux spécificités du football français, et il performe fort. Après avoir démarré en trombe et enchaîné les victoires avec l’OL, il avait connu une grosse période de moins bien, dans le jeu mais aussi au niveau de ses statistiques. Une période qui coïncidait d’ailleurs avec la très mauvaise série des Gones, qui n’avaient pas gagné durant neuf matchs.

    Décisif quatorze fois en 18 matchs avec le maillot lyonnais, son prêt reste une réussite, malgré une frustrante impression qu’il pourrait faire mieux, encore.

    Jouer au football, tout ce qui compte pour la star brésilienne

    En tout cas, Endrick a l’air épanoui dans le Rhône. C’est en tout cas ce qu’a affirmé son père, Douglas Ramos, au micro d’ESPN : "Il a enfin trouvé le bonheur. Nous sommes tous heureux, c'est le plus important. Endrick dit souvent que son terrain de jeu, c'est le terrain de football. Ce qu'il voulait, c'était jouer au football. D'une certaine façon, au Real, on lui a retiré son terrain de jeu."

    En quête de temps de jeu, le Brésilien a trouvé ce qu’il recherchait à Lyon, en vue de la Coupe du Monde cet été. Il a pu se montrer, prouver à Carlo Ancelotti, le sélectionneur de la Seleção, qu’il était une véritable option pour animer l’attaque brésilienne. « Les attentes sont très élevées, et après le match contre le PSG, Ancelotti a encore plus de soucis à se faire, a souligné Douglas Ramos. Mais Endrick garde les pieds sur terre. Il pense que s'il joue bien lors des quatre prochains matches avec Lyon, il pourra participer à la Coupe du monde ».

    Plus que trois rencontres avec le maillot lyonnais ?

    Il lui en reste trois désormais avec l’OL. Sauf s’il prolongeait l’aventure. Une rumeur qui circule depuis son arrivé entre Rhône et Saône mais qui semble quand même relever de l’utopie. Sauf si le club lyonnais parvenait à se qualifier en Ligue des champions pour la première fois depuis sept ans ? Le jeune brésilien a tranquillement évacué la question en maniant habilement la langue de bois dans une interview donnée à Canal+ : "En réalité, je ne sais pas. On est parti sur un prêt de six mois. Si je dois retourner au Real Madrid, le fais avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j’irai ailleurs. J’espère vraiment qu’on va pouvoir qualifier Lyon en Ligue des champions, c’est là où est sa place".

    Une manière de maintenir sa concentration sur ses objectifs du moment, c’est vrai, mais aussi de rappeler ses aspirations futures, qui ne semblent pas vraiment concerner l’Olympique lyonnais.

    à lire également
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : un Tolisso en mode MVP ! Êtes-vous surpris par sa saison ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : un Tolisso en mode MVP ! Êtes-vous surpris par sa saison ? 12:30
    Endrick lors d'OL - Auxerre
    OL : Endrick "a enfin trouvé le bonheur" 11:45
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Académie : week-end faste pour les jeunes OL Lyonnes 11:00
    Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann (OL) contre Saint-Etienne
    L'OL dépasse l'ASSE au nombre de victoires en Ligue 1 10:15
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    Averti lors d'OL - Auxerre, Kluivert en sursis sur la fin de saison 09:30
    Ada Hegerberg avertie lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Hegerberg après Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : "Comprendre que tout n'est pas fini" 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Ligue 1 : l'OL prend encore des points sur l'OM et Monaco 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Christiane Endler face à Ingrid Engen et Stina Blacksteinus lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : Endler, la dure loi de la gardienne 07:30
    Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : Bacha, Dumornay et Chawinga n’étaient pas à 100% 26/04/26
    Jonatan Giraldez lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Giraldez après Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : "Une deuxième mi-temps pas au niveau de la Ligue des champions" 26/04/26
    Christiane Endler percute Ingrid Engen lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes se saborde contre Arsenal, mais reste en vie 26/04/26
    Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Arsenal - OL Lyonnes : un trio américain au milieu, Bacha sur le banc 26/04/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Auxerre (3-2) : Niakhaté regrette les sifflets contre Tessmann 26/04/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve n'a pas fait le poids à Alès 26/04/26
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : samedi, l’OL a fait un grand pas vers l’Europe 26/04/26
    Kadidiatou Diani (OL) félicitée par Damaris après son but contre Arsenal
    Ligue des champions : face à Arsenal, OL Lyonnes connaît la recette 26/04/26
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    Niakhaté après OL - Auxerre : "On est une équipe de dynamique" 26/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut