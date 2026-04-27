Académie : week-end faste pour les jeunes d'OL Lyonnes

Pendant que les joueuses de Jonatan Giraldez s'inclinaient à Arsenal, les équipes de jeunes d'OL Lyonnes gagnaient. Les deux formations sont plus que jamais en lice pour s'offrir un sacre en fin de saison.

Mercredi dernier, elle vivait sa première titularisation en équipe première contre Dijon. Quatre jours plus tard, Romane Rafalski n'était pas à l'Emirates Stadium pour Arsenal - OL Lyonnes (2-1), mais bien à Meyzieu pour un derby contre l'ASSE avec les U19 d'OL Lyonnes. Une autre ambiance mais un match à enjeu malgré tout pour les joueuses de Rachel Saïdi. Revenues sur les talons du PSG, les jeunes Fenottes restaient surtout sur une élimination frustrante en demi-finale de la Coupe U18 et avaient à cœur de retrouver le goût de la victoire.

Quoi de mieux qu'un derby pour le faire ? Ce ne fut pas un succès net et sans bavure, mais l'unique but de Yasmine Benseba à la 71e minute a suffi au bonheur lyonnais. Le mano a mano se poursuit entre OL Lyonnes et le PSG avec une dernière journée à jouer avant le duel final attendu à Meyzieu le 31 mai prochain.

La réserve a un nouveau dauphin

En même temps que les U19 remportaient le derby, la réserve féminine s'offrait une victoire bien plus facile contre Monaco sur l'un des terrains de l'Académie. Les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino ont fait respecter la hiérarchie avec un succès 5-1 contre le club du Rocher. Une victoire qui s'est avant tout dessinée dans le deuxième acte après l'ouverture du score d'Océane Moreau Tranchant juste avant la pause (45e). Un doublé de Lorna Chicha Douvier (66e, 89e) ainsi que des buts de Soleina Chennouf (58e) et Mehisane Zidi (70e) permettent à la réserve d'OL Lyonnes d'avoir trois points d'avance sur Albi, en tête de la poule B de la D3. Il reste encore quatre journées à disputer.