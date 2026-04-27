L'OL dépasse l'ASSE au nombre de victoires en Ligue 1

En s'imposant 3-2 face à Auxerre samedi, l'OL a décroché sa 1070e victoire dans l'élite française. Cela permet au club lyonnais de dépasser l'AS Saint-Etienne et de monter à la quatrième place des formations les plus victorieuses en D1 / Ligue 1.

Pleinement lancé dans son sprint final. En enchaînant une troisième victoire de suite en Ligue 1, l'OL a confirmé son regain de forme après neuf matchs sans le moindre succès toutes compétitions confondues. Presque enterrée après le nul à Angers, la formation rhodanienne profite de sa bonne dynamique couplée à la mauvaise de certains de ses concurrents pour être en position favorable dans la course à la Ligue des champions. Il reste néanmoins trois journées à disputer, dont le choc contre Rennes, dimanche prochain à Décines. En attendant, la victoire contre Auxerre samedi (3-2) a permis à l'OL de dépasser son rival de toujours, l'AS Saint-Etienne.

Bordeaux dans le viseur désormais

Pendant que les Verts faisaient une mauvaise opération à domicile dans la course à la montée contre Troyes en Ligue 2, son rival lyonnais signait sa 1070e victoire dans l'élite française au Parc OL. Un succès qui permet ainsi à l'OL d'être seul à la quatrième place des formations les plus victorieuses en D1 / Ligue 1, laissant l'ASSE dans son rétroviseur, une unité derrière. Désormais, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont pour objectif de dépasser les Girondins de Bordeaux, absents de l'élite depuis deux années désormais et pas prêts de la retrouver. Il faudra patienter jusqu'à la saison prochaine puisque les Bordelais en sont actuellement à 1075 victoires. Même en faisant un sans-faute sur les trois derniers matchs, les hommes de Paulo Fonseca seraient encore derrière. Mais avec 1073 succès, cela voudrait surtout dire la Ligue des champions au bout du compte et c'est bien le plus important actuellement.