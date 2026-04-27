Passé par l’OL entre 2021 et 2023, Damien Da Silva va mettre fin à sa carrière. Il a disputé son dernier match avec Macarthur, en Australie.

Le championnat australien touche à sa fin, et la carrière de Damien Da Silva avec. Vendredi, Macarthur, neuvième d'A-League, recevait Wellington. Les deux équipes ne disputeront pas les play-offs et n'avaient donc plus rien à jouer. Damien Da Silva, lui, après 565 matchs disputés en professionnel, a donc joué une dernière fois sur un terrain professionnel avec une victoire à la clé (4-0).

Caen puis Rennes, sa meilleure période

Formé aux Girondins de Bordeaux, il démarre chez les professionnels à Niort, avant de passer par Châteauroux, Rouen ou encore Clermont. En Auvergne, il réalise une saison pleine, en Ligue 2, et signe ensuite à Caen, alors promu en Ligue 1. C’est en Normandie, où il a disputé 137 matchs, qu’il devient un défenseur fiable et reconnu de Ligue 1.

Il change encore de dimension quand il rejoint Rennes en 2018. Avec les Bretons, il remporte la Coupe de France en 2019 face au PSG (2-2, 6-5 aux TAB), le seul trophée de sa carrière. Il découvre aussi la Ligue des champions, durant le Covid.

Une aventure lyonnaise pas franchement réussie

Au mercato d’été 2021, il rejoint l’OL. Il disputera 29 matchs en an et demi sous les ordres de Peter Bosz puis Laurent Blanc, sans laisser un souvenir impérissable aux supporters lyonnais. Il quitte Lyon en février 2023 pour Melbourne, son premier passage en Australie. De retour en France pour un an lors de la saison 2024-2025, il aide Clermont à accrocher un maintien laborieux en Ligue 2.

Il décide enfin de retourner en Australie pour une dernière danse. Il rejoint le Macarthur FC, club basé à Sydney. A bientôt 38 ans, il a disputé 25 matchs cette saison et a même porté le brassard de capitaine pour cette dernière rencontre de sa vie de footballeur professionnel. Une dernière qui s'est terminée en beauté avec une victoire 4-0 et une sortie à la 83e minute pour recevoir les applaudissements de tout un stade.