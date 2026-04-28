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Clinton Mata lors d'OL - Toulouse
Clinton Mata lors d’OL – Toulouse (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ligue 1 : on sait sur quelle chaîne sera diffusé Toulouse - OL

  • par Gwendal Chabas

    • Le dimanche 10 mai, l'OL se déplacera à Toulouse lors de la 33e journée de Ligue 1. Un match retransmis sur la plateforme Ligue 1+ à 21 heures.

    À l'approche de la fin de la saison, cette affiche nous éclairera sur le destin de l'OL, si ce n'est pas déjà fait contre Rennes dimanche (20h45). En attendant, on ne peut que se projeter sur ce déplacement en Haute-Garonne pour Paulo Fonseca et sa bande. Le 10 mai prochain, au cours de la 33e et avant-dernière journée du championnat, les Rhodaniens affronteront Toulouse au Stadium.

    Cette confrontation se déroulera dans le cadre du multiplexe. Un match néanmoins aura lieu en amont, celui entre Lens et Nantes prévu le vendredi 8. On sait à présent que les supporters lyonnais devront se brancher sur la plateforme Ligue 1+ afin de regarder cette rencontre. Rendez-vous à 21 heures pour le coup d'envoi de cette confrontation.

    En même temps que Monaco - Lille

    Aujourd'hui troisième, l'Olympique lyonnais livre un duel haletant avec Lille (57 points, à égalité) et Rennes (56 unités). Sachant que Marseille et Monaco ne sont pas loin. Il existe une ribambelle de scénarios possibles, mais ce voyage en terre toulousaine devrait nous donner de bonnes indications sur la suite. Surtout que dans le même temps, l'ASM recevra le LOSC, un choc qu'il faudra suivre de près.

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