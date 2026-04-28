Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes disponible gratuitement

Ce mercredi (19h), le FC Nantes reçoit OL Lyonnes pour le compte de la 21e journée d’Arkema Première Ligue. La rencontre se déroulera au stade Marcel Saupin et sera également disponible gratuitement sur YouTube.

Dans cette semaine cruciale pour OL Lyonnes, la rencontre face au FC Nantes de ce mercredi (19h) risque de servir de répétition générale, ou de terrain d'expression et de défouloir pour les Lyonnaises en manque de temps de jeu. Jonatan Giraldez devrait être tenté de faire tourner pour cette rencontre située en plein milieu de la demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal. Les Lyonnes se sont inclinées en Angleterre (2-1), et doivent mettre toutes les chances de leur côté pour pouvoir renverser les Londoniennes samedi au Groupama Stadium (15h)*.

Ce match face aux quatrièmes d’Arkema Première Ligue, qu’elles risquent très fortement de retrouver pour le début des play-offs, sera disponible gratuitement et en direct sur la chaîne YouTube de l’Arkema Première Ligue, disponible ici sur le site Olympique-et-Lyonnais.

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