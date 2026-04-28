Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes disponible gratuitement

Ce mercredi (19h), le FC Nantes reçoit OL Lyonnes pour le compte de la 21e journée d’Arkema Première Ligue. La rencontre se déroulera au stade Marcel Saupin et sera également disponible gratuitement sur YouTube.
Dans cette semaine cruciale pour OL Lyonnes, la rencontre face au FC Nantes de ce mercredi (19h) risque de servir de répétition générale, ou de terrain d'expression et de défouloir pour les Lyonnaises en manque de temps de jeu. Jonatan Giraldez devrait être tenté de faire tourner pour cette rencontre située en plein milieu de la demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal. Les Lyonnes se sont inclinées en Angleterre (2-1), et doivent mettre toutes les chances de leur côté pour pouvoir renverser les Londoniennes samedi au Groupama Stadium (15h)*.
Ce match face aux quatrièmes d’Arkema Première Ligue, qu’elles risquent très fortement de retrouver pour le début des play-offs, sera disponible gratuitement et en direct sur la chaîne YouTube de l’Arkema Première Ligue, disponible ici sur le site Olympique-et-Lyonnais.
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A vore avis, de combien de buts va-t-on être privés cette fois encore pour cause de ralentis intempestifs, caméra grippée, perturbation du signal ou pause-pipi de l'opérateur? Moi je mise sur deux buts.
Les paris sont ouverts !
Peut-être que, pour une fois, tout fonctionne bien, avec une seule camera et un "pro" qui la tient ! mais ce n'est pas gagné, si le réalisateur se mélange les pinceaux...
S'il a des pinceaux, il pourra réaliser un beau tableau des phases des buts...