Actualités
Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille) (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Ligue 1 : le programme de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • La 31e journée a permis de créer quelques écarts chez les équipes candidates à l'Europe. L'OL (3e) et Lille (4e) mènent toujours la danse, Monaco (7e) et Marseille (6e) décrochent.

    Trois gagnants et deux perdants. Au cours de la 31e journée de Ligue 1 ce week-end, l'OL a bien lancé les hostilités en dominant Auxerre à la maison (3-2). Certes, Paulo Fonseca et ses troupes n'ont pas toujours tout maîtrisé, mais l'essentiel est fait avant le choc de dimanche contre Rennes (20h45). D'ailleurs, le Stade Rennais a répondu en battant dans la douleur le FC Nantes (2-1). Il s'accroche ainsi à la caravane avec Lille, lui aussi vainqueur timidement du Paris FC (0-1).

    En revanche, c'est plus dur pour Marseille et Monaco, rattrapés par Nice (1-1) et Toulouse (2-2). La lutte entre ces cinq équipes fait toujours rage, les places européennes sont en jeu.

    Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

    Olympique lyonnais (57 pts, 3e)

    • OL - Rennes (03/05)
    • Toulouse - OL (10/05)
    • OL - Lens (17/05)

    Lille (57 pts, 4e)

    • Lille - Le Havre (03/05)
    • Monaco - Lille (10/05)
    • Lille - Auxerre (17/05)

    Rennes (56 pts, 5e)

    • OL - Rennes (03/05)
    • Rennes - Paris FC (10/05)
    • OM - Rennes (17/05)

    OM (53 pts, 6e)

    • Nantes - OM (02/05)
    • Le Havre - OM (10/05)
    • OM - Rennes (17/05)

    Monaco (51 pts, 7e)

    • Metz - Monaco (02/05)
    • Monaco - Lille (10/05)
    • Strasbourg - Monaco (17/05)
    à lire également
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Rennes : plus de 40 000 billets vendus pour le choc de dimanche
    1 commentaire
    1. Avatar
      Olreal - mar 28 Avr 26 à 19 h 46

      Le calendrier le plus facile est pour l’OM
      Le notre en deuxième car Lens va rien jouer contre nous et se focalisera sur sa finale de coupe de France la semaine d’après
      Et a égalité avec Lille..
      Suivi de Monaco qui est dure
      Et Rennes qui va avoir 2 déplacements périlleux et une réception douloureuse.
      Classement logique
      Lille 3 eme
      Lyon 4 eme
      Om 5 eme
      Rennes 6 eme
      Monaco 7 eme
      Après chaque journée cela peux totalement changer.
      À défaut de gagner Rennes il faudra pas perdre sinon on sera le dindon de la farce.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Ligue 1 : le programme de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées 18:20
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Rennes : plus de 40 000 billets vendus pour le choc de dimanche 17:35
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes disponible gratuitement 16:50
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - UJSF Rhône-Alpes : Corentin Tolisso élu sportif de l’année 2025 16:00
    Ligue 1 : l'OL a égalé son total de points de la saison passée 15:10
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Ligue 1 : Corentin Tolisso meilleur buteur de l'OL en sortie de banc 14:20
    Clinton Mata lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : on sait sur quelle chaîne sera diffusé Toulouse - OL 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes : trois joueuses en séance de dédicaces ce mercredi 12:40
    Estéban Lepaul à Rennes
    Estéban Lepaul (Rennes) face à l’OL, attention à la menace 11:50
    France U19 : trois Lyonnaises retenues pour un stage 11:00
    Dominik Greif lors d'OL - Celta
    Ligue 1 : Dominik Greif (OL) dépassé sur les clean sheets 10:10
    Carles Martinez Novell durant le match de Ligue Europa de Toulouse
    Toulouse - OL : un Toulousain devrait être suspendu lors de la 33e journée 09:25
    Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
    Dans sa quête de Ligue des champions, l'OL avance étape par étape 08:40
    Tarciane lors de Strasbourg - OL Lyonnes
    D1 : Nantes - OL Lyonnes, un prélude de la phase finale ? 08:00
    Ligue 1 : Clément Turpin sera l'arbitre d'OL - Rennes 07:30
    La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d'OL - Lorient
    OL : les raison de croire à la 3e place ! Le club est-il vraiment en vente ? 27/04/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve maintenue en National 3 27/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut