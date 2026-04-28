La 31e journée a permis de créer quelques écarts chez les équipes candidates à l'Europe. L'OL (3e) et Lille (4e) mènent toujours la danse, Monaco (7e) et Marseille (6e) décrochent.
Trois gagnants et deux perdants. Au cours de la 31e journée de Ligue 1 ce week-end, l'OL a bien lancé les hostilités en dominant Auxerre à la maison (3-2). Certes, Paulo Fonseca et ses troupes n'ont pas toujours tout maîtrisé, mais l'essentiel est fait avant le choc de dimanche contre Rennes (20h45). D'ailleurs, le Stade Rennais a répondu en battant dans la douleur le FC Nantes (2-1). Il s'accroche ainsi à la caravane avec Lille, lui aussi vainqueur timidement du Paris FC (0-1).
En revanche, c'est plus dur pour Marseille et Monaco, rattrapés par Nice (1-1) et Toulouse (2-2). La lutte entre ces cinq équipes fait toujours rage, les places européennes sont en jeu.
Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :
Olympique lyonnais (57 pts, 3e)
- OL - Rennes (03/05)
- Toulouse - OL (10/05)
- OL - Lens (17/05)
Lille (57 pts, 4e)
- Lille - Le Havre (03/05)
- Monaco - Lille (10/05)
- Lille - Auxerre (17/05)
Rennes (56 pts, 5e)
- OL - Rennes (03/05)
- Rennes - Paris FC (10/05)
- OM - Rennes (17/05)
OM (53 pts, 6e)
- Nantes - OM (02/05)
- Le Havre - OM (10/05)
- OM - Rennes (17/05)
Monaco (51 pts, 7e)
- Metz - Monaco (02/05)
- Monaco - Lille (10/05)
- Strasbourg - Monaco (17/05)
Le calendrier le plus facile est pour l’OM
Le notre en deuxième car Lens va rien jouer contre nous et se focalisera sur sa finale de coupe de France la semaine d’après
Et a égalité avec Lille..
Suivi de Monaco qui est dure
Et Rennes qui va avoir 2 déplacements périlleux et une réception douloureuse.
Classement logique
Lille 3 eme
Lyon 4 eme
Om 5 eme
Rennes 6 eme
Monaco 7 eme
Après chaque journée cela peux totalement changer.
À défaut de gagner Rennes il faudra pas perdre sinon on sera le dindon de la farce.