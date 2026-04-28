La 31e journée a permis de créer quelques écarts chez les équipes candidates à l'Europe. L'OL (3e) et Lille (4e) mènent toujours la danse, Monaco (7e) et Marseille (6e) décrochent.

Trois gagnants et deux perdants. Au cours de la 31e journée de Ligue 1 ce week-end, l'OL a bien lancé les hostilités en dominant Auxerre à la maison (3-2). Certes, Paulo Fonseca et ses troupes n'ont pas toujours tout maîtrisé, mais l'essentiel est fait avant le choc de dimanche contre Rennes (20h45). D'ailleurs, le Stade Rennais a répondu en battant dans la douleur le FC Nantes (2-1). Il s'accroche ainsi à la caravane avec Lille, lui aussi vainqueur timidement du Paris FC (0-1).

En revanche, c'est plus dur pour Marseille et Monaco, rattrapés par Nice (1-1) et Toulouse (2-2). La lutte entre ces cinq équipes fait toujours rage, les places européennes sont en jeu.

Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

Olympique lyonnais (57 pts, 3e)

OL - Rennes (03/05)

Toulouse - OL (10/05)

OL - Lens (17/05)

Lille (57 pts, 4e)

Lille - Le Havre (03/05)

Monaco - Lille (10/05)

Lille - Auxerre (17/05)

Rennes (56 pts, 5e)

OL - Rennes (03/05)

Rennes - Paris FC (10/05)

OM - Rennes (17/05)

OM (53 pts, 6e)

Nantes - OM (02/05)

Le Havre - OM (10/05)

OM - Rennes (17/05)

Monaco (51 pts, 7e)