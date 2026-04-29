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Lyon’s French striker #11 Kadidiatou Diani (L) chases down the ball during the women’s UEFA Champions League first-leg semi-final football match between Arsenal and OL Lyonnes at the Emirates Stadium, north London, on April 26, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

OL Lyonnes - Arsenal / OL - Rennes : deux affiches pour le prix d’une

  • par David Hernandez

    • À l’occasion des rencontres de Ligue des champions et de Ligue 1, l’OL a choisi de mettre en vente un pack deux matchs pour passer le week-end à Décines.

    Deux rencontres pour le prix d’une. Pour les supporters lyonnais, l’offre a de quoi être alléchante en ce week-end prolongé de début mai. Face aux enjeux capitaux que représentent la demi-finale retour de Ligue des champions et la 32e journée de Ligue 1, l’OL a choisi de lancer un pack spécial pour 20€ en tribune supérieure au Parc OL.

    Un stade bien garni samedi et dimanche ?

    Dans un souci de remplir l’enceinte de Décines que ce soit pour OL Lyonnes - Arsenal samedi (15h) que pour OL - Rennes, un peu plus de vingt-quatre heures plus tard, le club lyonnais a donc choisi de mettre les petits plats dans les grands à un tarif attractif. Cela devrait faire plaisir à Wendie Renard, qui a confié à Olympique-et-Lyonnais vouloir un maximum de soutien, mais aussi à Corentin Tolisso dans l’objectif d’accrocher la C1.

    Si toutefois, seul le match d’OL Lyonnes vous intéresse, vous pouvez toujours profiter de notre offre spéciale avec 50% de réduction sur le billet en catégorie SILVER avec le code OLETLY à rentrer en cliquant sur le lien.

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