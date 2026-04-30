Suspension confirmée pour Mário Sauer lors de Toulouse - OL

Pour avoir écopé de cinq cartons jaunes, le Toulousain Mário Sauer sera suspendu un match. Il purgera sa punition contre l'OL le 10 mai prochain.

Le 10 mai, l'entraîneur de Toulouse, Carles Martinez Novell, vivra sa dernière rencontre à domicile sur le banc du Téfécé. Jouera-t-il un mauvais tour à l'OL et à Paulo Fonseca ? Cette affiche aura en tout cas un goût particulier pour Toulouse, même s'il n'a plus rien à espérer cette saison. En revanche, le milieu de terrain Mário Sauer ne sera pas de la partie.

Le Slovaque de 21 ans a reçu son cinquième carton jaune de l'exercice 2025-2026 samedi lors du match nul face à Monaco (2-2). Conséquence, il a été suspendu par la commission de discipline de la Ligue mercredi. Comme à chaque fois dans cette situation, la punition intervient la semaine suivant le verdict.

19 entrées en jeu sur 28 matchs

Ce sera donc pour l'avant-dernière journée du championnat. Est-ce une grande perte pour les Toulousains ? Mário Sauer est surtout un remplaçant, un joker très souvent utilisé par son coach. Il compte 28 apparitions au total, dont 19 entrées en jeu. Ce sera en tout cas un élément en moins en sortie de banc pour le futur adversaire de l'Olympique lyonnais.