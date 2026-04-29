Jaurena et Fishlock (ex-OL Lyonnes) vont prendre leur retraite

Toutes deux passées pendant quelques mois par OL Lyonnes, Inès Jaurena et Jess Fishlock vont raccrocher les crampons dans les semaines et mois à venir.

Clap de fin pour deux anciennes Fenottes. Ces derniers jours, Inès Jaurena et Jessica Fishlock ont annoncé qu'elles étaient bien en train de passer leurs derniers moments sur un terrain de foot. Pour l'ancienne internationale française, la fin est plus que proche. Elle raccrochera les crampons dans une semaine. Fleury n'ayant pas réussi à accrocher une place en play-offs de Première Ligue, Jaurena jouera le dernier match de sa carrière professionnelle le mercredi 6 mai avec un déplacement à Saint-Étienne. Ce sera ensuite l'heure de tourner la page d'une aventure qui l'a vue évoluer à Bordeaux, à Washington ou encore à OL Lyonnes pendant six mois. Avec le club lyonnais, elle a remporté un Trophée des championnes à l'été 2022 ainsi qu'un titre de championne de France malgré son départ vers les États-Unis en janvier 2023.

Une dernière avec Seattle pour Fishlock

Du côté de Jessica Fishlock, le palmarès avec les Fenottes a été un peu plus fourni avec un trophée supplémentaire et non des moindres. Passée entre Rhône et Saône en 2018-2019, la Galloise a remporté une Ligue des champions, en plus du championnat et de la Coupe de France. À 39 ans, la milieu de terrain a annoncé que la saison de NWSL sera sa dernière avant de prendre sa retraite. Elle est et reste encore la figure du Seattle Reign FC, anciennement OL Reign, où elle évolue depuis plus de dix ans.