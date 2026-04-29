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Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
Le trio de choc de « Tant qu’il y aura des Gones »

OL : nouveau compte pour Olympique-et-Lyonnais et TKYDG sur Instagram

  • par David Hernandez

    • Votre média indépendant Olympique-et-Lyonnais a subi un contretemps mais revient sur Instagram. Suivez-nous pour ne rien rater de l'actualité de l'OL !

    Un retour avorté mais on ne se laisse pas abattre. Depuis quelques jours, votre média indépendant Olympique-et-Lyonnais avait repris du service sur Instagram. Malheureusement, le compte a été suspendu et nous avons été obligés d'en créer un nouveau. Si vous souhaitez ne rien manquer de l'actualité chargée de l'Olympique lyonnais, de son Académie et d'OL Lyonnes, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous retrouverez sur le compte des extraits de l'émission TKYDG, diffusée en direct tous les lundis à 19h mais aussi des articles publiés sur le site ainsi que du contenu exclusif en préparation. Ajoutez @tkydg.oetl ou cliquez ici directement pour nous rejoindre !

    Présent aussi sur TikTok, X ou encore YouTube

    En plus d'Instagram et prochainement FacebookOlympique-et-Lyonnais est présent sur Tiktok ainsi que Linkedin, mais aussi X. Et bien évidemment tous les lundis en direct à 19h sur YouTube pour l'émission "Tant qu'il y aura des Gones"Une chaîne sur laquelle il est également possible de retrouver des interviews exclusives comme celle de Paulo Fonseca ou encore Wendie Renard. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater et aider notre média à se développer encore un peu plus.

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