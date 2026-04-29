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Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
Tyler Morton exclu lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL - Rennes : un match aller au goût plus qu'amer

  • par Tristan Le Pezennec

    • L’OL s’apprête à recevoir Rennes ce dimanche (20h45) dans un match crucial dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions. En Bretagne, les Lyonnais avaient subi le premier revers de leur saison (3-1).

    Malheur au perdant, dimanche (20h45). La qualification en Ligue des champions se joue en grande partie lors de l’ultime affiche de cette 32e journée de Ligue 1. Lyonnais et Rennais vont s’affronter alors que l’équipe de Paulo Fonseca, troisième, ne compte qu’un petit point d’avance sur celle de Franck Haise, cinquième et en feu depuis dix matchs.

    Le match aller commence à remonter un petit peu. Nous sommes le 14 septembre à Rennes, et l’OL réalise un début de saison idyllique, loin des déboires et des angoisses du début de l’été. On promet l’enfer et la lutte pour le maintien aux Lyonnais, mais après trois journées, ils ont neuf points et n’ont toujours pas encaissé le moindre but.

    L'OL en contrôle une immense partie de la rencontre

    Paulo Fonseca et l’OL se présentent dans une sorte de 4-2-4, fait de mouvements et de permutations, sans réel numéro 9. Rémy Descamps est encore titulaire dans les buts, Tessmann et Morton occupent le double pivot, avec Khalis Merah et Corentin Tolisso un cran plus haut sur le terrain. Et la formation rhodanienne démarre très bien sa rencontre. D’un centre délicieux, Ainsley Maitland-Niles trouve Tolisso dans la surface. Le capitaine, d’une tête parfaitement placée, ouvre alors le score.

    Derrière, Lyon maîtrise, impressionnant de sérénité. Juste avant la pause, Khalis Merah, d’un contrôle magnifique, part seul au but mais ne parvient pas à tromper Brice Samba, impérial lors de cette rencontre. Dans le second acte, les Rhodaniens ne parviennent pas à tuer le match, malgré une énorme situation pour Adam Karabec. Le match bascule alors, et l’OL ne s’en relèvera pas.

    Un match émaillé par des décisions arbitrales litigieuses

    Alors qu’il ne reste que quinze minutes dans le temps réglementaire, Tyler Morton, excellent jusque-là, réalise un geste assez déconcertant. A 80 mètres de son but, l’Anglais crochète par derrière Mohamed Kader Meïté. Un geste pas dangereux mais totalement inutile, qui pousse Ruddy Buquet à sortir le rouge direct. Une décision très controversée, surtout qu’Anthony Rouault aurait dû être expulsé en première période pour une semelle très dangereuse sur la jambe droite de Khalis Merah. "C’est haut mais pour moi ça ne reste pas, ça glisse", avait indiqué Stéphanie Frappart, en charge de la VAR, à l’arbitre principal.

    Meïté, une entrée tonitruante à 17 ans

    Rouault, justement, allait par la suite égaliser, avant que l’OL ne perde tout dans les arrêts de jeu. La faute à Mohamed Kader Meïté, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Surpuissant physiquement, faisant passer Ruben Kluivert pour un enfant de huit ans, il allait pousser Rémy Descamps à la faute pour permettre à Rennes de passer devant, avant d’enfoncer le clou quelques instants plus tard d’une tête rageuse (3-1).

    Un dénouement cruel pour l’OL, en maîtrise durant une énorme partie du match. La défaite est en partie pour Tyler Morton, qui a laissé la possibilité aux arbitres de la rencontre de se tromper. Elle est aussi imputable à Paulo Fonseca, une fois de plus frileux au moment d'opérer ses changements afin de protéger l’avantage au score. Depuis, beaucoup de choses ont changé, à Rennes comme à Lyon et dimanche (20h45), l’enjeu sera tout autre.

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