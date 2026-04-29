Ce mercredi, le FC Nantes reçoit OL Lyonnes pour le dernier rendez-vous de sa saison à domicile. Face à une équipe lyonnaise remaniée, les Canaries ne veulent pas se projeter sur une potentielle demi-finale de play-offs contre ces mêmes Lyonnaises.

La Première Ligue connait déjà ses quatre qualifiés pour les play-offs, mais il reste encore un ordre à établir derrière OL Lyonnes, assuré de finir en tête depuis quelques semaines déjà. Entre le Paris FC, le PSG et le FC Nantes, il reste encore la possibilité de bouleverser l’ordre établi. Si les filles de Nicolas Chabot ont vu la 3e place s’éloigner ce week-end avec les victoires des deux clubs parisiens contre Dijon et Fleury, le coach nantais a des ambitions ce mercredi soir (19h) : "C'est un match à gagner parce que prendre un point ne sera pas suffisant. Une victoire de notre part offrirait une dernière journée de championnat palpitante avec beaucoup d'enjeu".

Reléguées à cinq points du PSG, les Canaries pourraient ainsi revenir à deux longueurs en cas de victoire contre OL Lyonnes, avec une journée à disputer. L’enjeu est là pour le FC Nantes, qui va se frotter à une formation lyonnaise bien loin de son équipe-type. "Même quand Lyon fait tourner, elles ont une équipe qui peut remporter le championnat. Elles ont suffisamment de qualité dans leur effectif pour régler tous les problèmes. Peu importe l'équipe alignée contre nous. Elle sera compétitive."

"Aller chercher un six sur six"

Il y aura malgré tout beaucoup de jeunesse dans les rangs d’OL Lyonnes. Cela pourrait bien faire les affaires de la formation de Loire-Atlantique. De quoi éviter toutes questions de préparation à une potentielle demi-finale de play-offs contre ces mêmes Lyonnaises, le 16 mai prochain (18h). "On ne se projette pas encore. Il nous reste deux matchs de championnat. On s’est mis au défi de faire mieux que lors de la phase aller, a poursuivi Nicolas Chabot. Il nous manque 3 points pour avoir la même phase retour sur le plan comptable. On veut placer la barre du record de point assez haute. L'objectif, c'est d'aller chercher 6 points sur 6 et de finir de la plus belle des manières." Quand Jonatan Giraldez a la tête à Arsenal samedi (15h)*, son homologue nantais est ambitieux pour la dernière de ses joueuses à la maison.

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