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Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd’hui à Nice (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Avant d'affronter l'OL, le Stade Rennais métamorphosé par Franck Haise

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Débarqué fin février en Ille-et-Vilaine pour tenter de relancer un Stade Rennais moribond, Franck Haise a complétement réussi sa mission. Les Bretons sont plus que jamais dans la course à la Ligue des champions avant d’affronter l’OL dimanche (20h45).

    La fin d’une saison reste souvent le moment choisi pour abuser du terme "finale", mais l’affiche de dimanche (20h45) entre l’OL et Rennes a vraiment une allure de match couperet. Une finale pour une qualification en Ligue des champions car, même si rien ne sera définitif, l’équipe gagnante se rapprochera grandement des étoiles. Ce n'était pourtant pas gagné il y a encore quelques jours pour les deux formations.

    Après son échec niçois, des débuts idylliques à Rennes

    Quand Franck Haise débarque à Rennes au milieu du mois de février, les deux clubs connaissaient des dynamiques diamétralement opposées. L’OL a gagné ses treize derniers matchs toutes compétitions confondues alors que le SRFC reste sur quatre revers consécutifs. Habib Beye, aujourd’hui sur le banc de l’OM, a été démis de ses fonctions. Sébastien Tambouret, l’entraîneur de la réserve rennaise, assure un intérim parfait face au PSG (3-1), avant que Franck Haise ne fasse son retour au club.

    L’ancien formateur était déjà passé par la Piverdière, entre 2006 et 2012, dirigeant principalement les U17. Avec Rennes, le technicien de 55 ans connaît son troisième banc en tant qu’entraîneur principal. Légende du RC Lens, il avait connu un passage bien plus mitigé à Nice. Son début d’aventure au SRFC est proche de la perfection.

    Des records en pagaille

    Son équipe a gagné sept des neufs matchs disputés depuis son arrivée, pour un nul et une défaite face à Lille (1-2). Le LOSC qui est d’ailleurs la seule formation de Ligue 1 à avoir pris plus de points que Rennes sur cette période (23 contre 22). Une belle série qui permet à Franck Haise de réaliser le meilleur démarrage pour un entraîneur à la tête du club breton, avec 22 points pris sur 27 possibles. Il s’agit également du meilleur départ pour un coach arrivé en cours de saison sur un banc de Ligue 1 au XXIe siècle.

    L'optimisation d'un effectif de qualité

    53 points pris après 31 journées, le Stade Rennais réalise tout simplement l’une des toutes meilleures saisons de son histoire. Cinquième, à un point de l’OL et du podium, il peut encore rêver de Ligue des champions, six ans après sa seule et unique participation, à l’époque du Covid et des stades vides. Dans le 4-4-2 qu’il concocte depuis plusieurs semaines, Franck Haise s’appuie sur ses cadres, des valeurs sûres de Ligue 1. De Brice Samba à Breel Embolo, en passant par Lilian Brassier, le capitaine Valentin Rongier, Mahdi Camara, Mousa Al-Tamari et, bien évidemment, Esteban Lepaul, le meilleur buteur du championnat. Comme l’OL, le SRFC a encore tout à gagner, mais il peut aussi tout perdre. Il semblerait que ce soit le lot de toutes les finales.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Monark - mer 29 Avr 26 à 11 h 04

      Beaucoup d’esbroufe autour de ce club : leur victoire face à Nantes, la plus faible équipe de cette fin de saison, à été plus que laborieuse. Un OL en mode commando va tailler en pièces ces modestes bretons.

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    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mer 29 Avr 26 à 11 h 20

      Le match sera disputé. Notre atout réside dans le retour des blessés. La victoire contre le PSG a marqué les esprits positivement. Au parc OL porté par les supporters, l OL devrait gagner. Maintenant, c’est la « coupe » tous les dimanches….,

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