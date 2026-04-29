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Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
Corentin Tolisso buteur lors de Rennes – OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : Corentin Tolisso "fier" et "honoré" d'avoir été élu sportif de l'année 2025

  • par Tristan Le Pezennec

    • Absent de la cérémonie, Corentin Tolisso a tenu à remercier les journalistes de l'UJSF Rhône-Alpes de l'avoir élu sportif de l'année 2025. Le capitaine de l'OL est aussi revenu sur une année "riche en émotions".

    Corentin Tolisso avait une bonne excuse. Absent de la cérémonie organisée par l'Union des journalistes de sport en France (UJSF) de la section Rhône-Alpes, le numéro 8 de l'OL était à l'entraînement, avec le choc face à Rennes en ligne de mire (dimanche, 20h45). Il a reçu mardi le prix du sportif masculin de l’année 2025 par les journalistes membres. C'est sa maman, Marie-Chantal, qui a récupéré le prix, ainsi qu'un chèque remis par l'UJSF Rhône-Alpes d'une valeur de 1000 euros pour l'association Toliss'All qui accompagne les aidants et leurs aidés grâce à des temps de répit actif par les loisirs.

    Le champion du monde 2018 a tout de même tenu à remercier les votants dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie. "Je voulais vous remercier de m’avoir élu sportif de l’année. C’est vraiment une très grande fierté pour moi, je suis très honoré de recevoir ce prix. Je tiens à féliciter les autres nommés, ça montre qu’on a de très grands sportifs dans la région", a reconnu Tolisso, qui en profité pour souligner le travail des journalistes. "Je voulais vous remercier et vous féliciter aussi pour tous ces articles et ces reportages que vous faites tout au long de l’année, vous les journalistes de cette région".

    Une année 2025 chargée émotionnellement

    Le natif de Tarare a également jeté un coup d’œil dans le rétroviseur de son année 2025. "Cette année a été très riche en émotions, se remémore-t-il. Sur un plan personnel, elle s’est très bien déroulée, j’ai pu jouer un maximum de matchs, avoir cette régularité et retrouver un niveau de performances que je n’avais pas eu depuis très longtemps. Je suis très fier de ça".

    "Collectivement, on a réalisé de belles choses. On a fait un beau parcours en Ligue Europa malgré cette élimination en quart de finale contre Manchester United. Mais avec les supporters, on a vécu beaucoup d'émotions tout au long de l’année".

    L'Europe en fin de saison, une "belle récompense"

    Tolisso a terminé en se projetant sur la fin de saison lyonnaise, qui s'annonce palpitante. "Maintenant, il nous reste trois matchs pour nous qualifier en coupe d’Europe. Ce serait une belle récompense même si tout n’a pas été facile. On a été éliminé prématurément de Coupe de France et de Ligue Europa, mais si on réussit à accrocher l'Europe, je pense qu’on pourra être content de cette année".

    Si l'OL devait finir hors du top 4, pas sûr que l'international français (28 sélections, deux buts) tienne le même discours.

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